Костыли вместо медали. Олимпиада в Токио закончилась для Дарьи Клишиной в больнице

От российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на Олимпиаде в Токио ждали медали. Возможно, даже золотой. Но вместо этого травма, инвалидное кресло, больница и костыли. Жаль, но Клишина останется в памяти болельщиков не спортсменкой, которая могла претендовать на самые большие победы, а девушкой, в «инстаграме» которой полно красивых фотографий.

Квалификация в прыжках в длину среди женщин завершилась для российских болельщиков обескураживающе. Единственная представительница России Дарья Клишина не смогла пройти в финал. Первая попытка – заступ. Вторая попытка – заступ. Третья попытка – травма во время разбега.

Клишина начала разбег, сделала пару шагов, схватилась за заднюю поверхность правого бедра и ушла из сектора к своей скамейке. Ни одного результативного прыжка единственная российская спортсменка, которая могла на всех соревнованиях выступать без каких-либо ограничений, так и не сделала.

Самостоятельно покинуть стадион она также не смогла, для этого организаторы предоставили ей инвалидное кресло. Но просто так с арены она не уехала. Сначала её отправили в медицинский центр стадиона, где наложили тугую повязку на бедро. А затем пришёл допинг-офицер, чтобы забрать пробу. Ну а дальше – сама, сама, сама.

«Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез её в поликлинику Олимпийской деревни», — сообщила пресс-служба ВФЛА.

Клишина ехала в Токио в статусе одной из претенденток на медали с результатом 7,01 м. Правда, показан он был ещё в марте на соревнованиях в США, где Дарья постоянно живёт. На отборочный чемпионат России в Чебоксары спортсменка не приезжала, мотивировав своё решение ситуацией с ковидом.

Да и вообще провела всего два старта в сезоне до Игр-2020. Но в олимпийскую десятку сборной России Клишина всё равно была включена. А на Олимпиаде случилась настоящая драма.

Естественно, в соцсетях Дарью завалили «добрыми» комментариями. Что, мол, заняла чужое место, зачем вообще ехала и всё такое. Наши пользователи готовы сожрать спортсменов за любую неудачу. Достаточно вспомнить историю, случившуюся с юной Женей Чикуновой перед финальным заплывом на 200 м брассом.

Клишина – сильнейшая российская прыгунья в длину. Её включение в состав абсолютно оправдано. Если уж и брать на Олимпиаду спортсменов, то с медальными шансами. У Дарьи они были. То, что произошло, для неё настоящая трагедия. Другого слова тут и подобрать сложно. В Лондон-2012 она не пробилась, сенсационно провалив чемпионат России. В Рио-де-Жанейро-2016 единственной представляла российскую лёгкую атлетику, но осталась только девятой. В Токио-2020 всё могло быть иначе, но…

Скорее всего, на Олимпийских играх Клишина больше не выступит. Ей уже 30 лет, и наивно надеяться, что за три года до Парижа-2024 она избавится от всех своих травм и болячек и продолжит прыгать на уровне мировых лидеров. Жаль, но Дарья Клишина так и не реализовала полностью свой огромный потенциал, а её главным достижением останется серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.