Судьи украли золото у российского гимнаста на Олимпиаде-2020. Аблязин заслужил победу!

В спортивной гимнастике на Олимпиаде случился настоящий скандал. В опорном прыжке судьи не дали россиянину Денису Аблязину получить заслуженную золотую медаль. Они очень долго высчитывали, какую оценку дать нашему парню за исполнение второго прыжка, и досчитались до того, что Аблязин по итогу получил одинаковую сумму баллов с корейцем Чэ Хван Сином. При одинаковой оценке всё решила сложность одного из прыжков.

Похоже, победа наших сборных в командном многоборье многим ударила в голову.

Чэ Хван Син захватил лидерство в соревнованиях со средней оценкой за два прыжка 14,783. Первый прыжок с коэффициентом сложности 6,0 он исполнил с ошибками. Это, конечно, сказалось на оценке за исполнение – 8,833. Но разве кореец выполнил заявленную сложность? А сбавка всего лишь 0,1 и общая оценка – 14,733. Второй прыжок с коэффициентом сложности 5,6 он сделал гораздо чище, получил 9,233 за сложность и общую оценку 14,833.

Денис Аблязин выступал позже корейца. Оба прыжка у него были с коэффициентом сложности 5,6. За исполнение первого он получил 9,166 и общую оценку 14,766. За исполнение второго – 9,200! Но Денис сделал прыжок как минимум не хуже, чем кореец! Вообще нисколько не хуже – ни в фазе акробатики, ни в приземлении. Любая оценка выше 9,200 делала Аблязина олимпийским чемпионом. Но он получил именно 9,200 за исполнение, общую оценку 14,800, а средняя за два прыжка – до тысячной такая же, как у корейца.

Но олимпийским чемпионом стал Чэ Хван Син. Просто потому, что по правилам при равенстве итоговой оценки первым дополнительным показателем является сложность. А она была выше у корейца. Совсем низко оценить Аблязина судьи тоже не могли, а потому сделали всё, чтобы к их вердикту невозможно было придраться. С математикой у них точно всё в порядке.

Но с честностью – не совсем. За что тогда ставили 9,066 филиппинцу, который на приземлении вообще вышел за сектор? И ведь в личном многоборье было то же самое, когда японец с грубейшей ошибкой получал всего на 0,2 балла меньше отлично всё сделавшего Никиты Нагорного. Да, правила судьи не нарушили. Но золото у российского гимнаста украли.

Видимо, решили, что с России и командного многоборья достаточно. Нагорный, чемпион мира в опорном прыжке, на сей раз тоже получил от судей меньше, чем мог бы. И в итоге стал только пятым.



А вот Ангелина Мельникова в вольных упражнения поделила бронзу с японкой Мои Мураками. Будь это битва за золото, в вердикте судей можно было не сомневаться.