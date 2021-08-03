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Токио, бокс — результаты 3 августа 2021, Гаджимагомедов победил Ньику и вышел в финал

Наконец-то первый финал в боксе. Гаджимагомедов непобедим!
Микаил Гусейнов
Гаджимагомедов победил Ньика и вышел в финал
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Муслим не проигрывает уже 4 года. 48-я победа кряду и минимум серебро Олимпиады в кармане.

3 августа на Олимпиаде в Токио проходит очередной день полуфиналов на боксёрском турнире. Сегодня определяются финалисты в первом тяжёлом весе (до 91 кг) и в полулёгкой категории (до 56 кг). В обоих дивизионах представлены боксёры сборной России — Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев. Первым в ринг выходил тяжеловес, действующий чемпион мира Гаджимагомедов.

Ещё до старта турнира он считался одним из его фаворитов. А в ходе Олимпийских игр уверенность в успехе Гаджимагомедова лишь росла. В первом поединке он уверенно разобрал алжирца Бенчабла, а в четвертьфинале разгромил представителя Германии Аммара Абдулджаббара. Благодаря этому он не только обеспечил себе минимум бронзу, но и продлил победную серию, которая длится с 2017 года (!).

Тем не менее полуфинал обещал быть очень непростым. В соперники россиянину достался новозеландец Дэвид Ньика. Это имя запомнилось уже многим. Именно ему в 1/8 финала чуть не откусил ухо боксёр из Марокко.

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Но, невзирая на странное поведение оппонента, Ньика тогда вчистую перебил его. В четвертьфинале жертвой представителя Океании стал опытный беларус Владислав Смягликов. Конечно, Ньика не так титулован, как Гаджимагомедов, да и счёт личных встреч был 1:0 в пользу россиянина, но всё же уверенные выступления Ньики в Токио вызывали тревогу.

Со стартовым гонгом новозеландец сразу же попробовал пойти в атаку, однако Муслим был готов к такому развитию событий и принял бой на встречных курсах. Зачастую тяжеловесы не спешат и проводят первую минуту поединка в разведке. Но здесь соперники не стали брать времени на раскачку. Гаджимагомедов с ходу начал прошивать оборону соперника, донося до него чистые попадания. Справедливости ради нужно отметить, что Ньика очень неплохо пытался работать по классике — удар-уход — и также беспокоил противника. Но всё же работа от Муслима смотрелась плотнее, да и ударов он выбрасывал больше. Во второй половине раунда боксёры всё чаще входили в клинч, так что работы у рефери было немало. В любом случае первая трёхминутка завершилась в пользу Гаджимагомедова.

Во втором отрезке всё прошло по кальке первого раунда. Муслим демонстрировал филигранную точность, донося такие удары, которые невозможно было не заметить. К чести Ньики, он их хорошо держал и пытался искать счастье в атаке. Более того, во втором отрезке раунда Дэвид даже перехватил инициативу и заставил Муслима немного замедлиться. Но всё-таки раунд снова можно было отдать уроженцу Дагестана.

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В третьем раунде Ньика, который изрядно наелся в первые шесть минут схватки, смотрелся в атаке совсем скромно. Гаджимагомедов же пытался поддерживать высокий темп и нагружал защиту противника. По итогам трёх раундов судьи раздельным решением отдали победу боксёру из России.

Да, решение не единогласное, что вызывает вопросы, но тем не менее есть первый россиянин в финале олимпийского турнира по боксу. Отметим, что это была 48-я победа Гаджимагомедова кряду. Он не проигрывает уже 4 года и, глядя на сегодняшнее выступление, кажется непобедимым! Поздравляем Муслима, серебро уже в кармане, но самый главный бой ещё впереди!

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