«Здесь я слишком тёмный». Украинский депутат завоевал золото Олимпийских игр — 2020

Борец Жан Беленюк стал первым украинцем, которому удалось выиграть золото на Олимпийских играх в Токио. В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил венгра Виктора Лоринца, которого никогда раньше не проходил.

Жан выделяется среди всех остальных украинских спортсменов не только внешностью. Большой спорт он совмещает с политикой. Жан — член депутатской фракции партии «Слуга народа».

Корни из Руанды

Родился Беленюк в Киеве в 1991 году. Там же в девять лет начал заниматься борьбой.

Жана воспитывали мама и бабушка. Его отец родом из Руанды, на Украине он учился в авиационном институте, работал лётчиком. Когда мама Жана была беременна, на родине отца Беленюка началась война, он покинул Украину и вскоре погиб в авиакатастрофе.

Беленюк рассказывает, что жила его семья очень бедно, поэтому уже в 13 лет он начал работать.

Спортивные успехи пришли к Жану не сразу, многое не получалось, но он был уверен, что может бороться. Побеждать Беленюк начал только в юниорском возрасте.

После школы никакого будущего для себя, кроме борьбы, он не видел и поступил в институт физкультуры. И не ошибся! В 2012 году, когда Жану был 21 год, он впервые выиграл медаль чемпионата Европы. Ещё через два года стал бронзовым призёром чемпионата мира.

На Олимпиаде-2016 в Бразилии Беленюк выиграл свою первую олимпийскую награду. Он стал вторым в весовой категории до 85 кг, уступив россиянину Давиту Чакветадзе.

В интервью Беленюк говорил о том, что после успешных выступлений на международных соревнованиях его приглашали выступать за Россию и Азербайджан, но эти предложения украинский спортсмен отклонял.

«В Африке слишком светлый, здесь слишком тёмный»

На Украине Беленюк выделялся цветом кожи, однако проблем из-за этого у него не было. Жан рассказывает, что в школе из-за внешности его никто не травил, так как он пользовался авторитетом. На улице или в общественном транспорте он мог услышать смешки в свой адрес, но это было скорее исключением из правил. Беленюку с проблемами расизма сталкиваться не приходилось.

«По-моему, расистам просто выделиться нечем, вот они и думают: я белый, значит, давайте гнобить всех чёрных, чего они сюда приехали? Ну так мне, получается, вообще деваться некуда. В Африке я слишком светлый, здесь я слишком тёмный. Но они этого не понимают», — говорил Беленюк.

Первый темнокожий депутат

Профессиональную спортивную карьеру Беленюк совмещает с политикой. Он стал первым темнокожим депутатом в истории Украины. Его называют главным представителем украинских спортсменов во власти. Он помог получить жильё украинскому биатлонисту Дмитрию Пидручному, занимается решением вопросов о стипендиях для спортсменов.

Беленюк отмечает, что к российским спортсменам никакого негатива он не испытывает.

«У спортсменов нет ненависти на национальной почве. Мы нормально относимся к людям из России. У них может быть другое мнение насчёт того же Крыма, ну и что? Российский борец Алексей Мишин — это, между прочим, олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный чемпион Европы. Я его очень уважаю. Он был моим кумиром. Да и как мы можем «по-особенному» настраиваться на россиян, если наш главный тренер Артур Дзигасов из России? Мы спортсмены, нам по барабану — русский, поляк или ещё кто-то. Мы должны выходить, бороться и выигрывать».

На Украине Беленюк — настоящая звезда. Его неоднократно звали в проект «Танцы со звёздами», но спортсмен отказывал из-за нагруженного графика. В 2018 году он снялся в клипе рэпера Ярмака на песню «Гни свою линию».