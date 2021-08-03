«Это моя мечта с детства». Евлоев принёс России первое золото в борьбе на Олимпиаде-2020

Муса Евлоев — олимпийский чемпион в греко-римской борьбе! На третий день турнира борцов Россия всё-таки дождалась своего героя. В финале 28-летний спортсмен одолел олимпийского чемпиона Артура Алексаняна и исполнил свою детскую мечту.

Муса, как же мы тобой гордимся!

Евлоев не планировал становиться спортсменом

Борцовский путь Евлоева начался в 13 лет, достаточно поздно для профессионального спортсмена. Изначально Муса не планировал посвящать жизнь спорту, в секцию греко-римской борьбы он пришёл просто, чтобы привести себя в форму. Но очень скоро мальчик втянулся в тренировочный процесс и больше не представлял свою жизнь без него.



Первые большие победы пришли к Евлоеву в юниорах. Уже тогда он доминировал среди своих ровесников, раз за разом выигрывая престижные турниры. Постепенно Муса стал главной надеждой сборной России в весовой категории до 97 килограммов. И борец не подвёл! На счету Евлоева уже значатся серебро и два золота чемпионатов мира, а также два титула чемпиона Европы. А сегодня ещё добавилось и олимпийское золото!

«От меня ждали только золота»

Муса всегда предъявляет к себе самые строгие требования. Когда россиянин проиграл в финале чемпионата мира в Париже Артуру Алексаняну, на нём не было лица. «Жаль, что сегодня я подвёл столько людей. От меня ждали только золота, я сам от себя этого ждал», — говорил Евлоев «Чемпионату».



Исправиться борцу удалось уже в следующем сезоне. На чемпионате мира — 2018 Муса выложился на все 100%, одолев в полуфинале прошлогоднего обидчика армянина Артура Алексаняна, а в финале поборов болгарина Кирилла Милова. На следующий год Евлоев повторил свой успех, став двукратным чемпионом мира. В Астане Муса раздавил всех соперников и вновь подтвердил, что он — лучший на планете. Но главная мечта спортсмена на тот момент всё ещё оставалась неосуществлëнной.

«Я уже лет 14-15 иду к золоту Олимпийских игр. Утром, вечером, днём думаю об этом. Очень хочу стать олимпийским чемпионом. Это моя мечта с детства», — признавался Евлоев «Вестям».



Исполнить долгожданную мечту 28-летний борец смог уже на Играх в Токио.

Мечта Мусы сбылась

Евлоев довольно уверенно дошёл до финала олимпийского турнира. В 1/8 финала борец со счётом 3:1 победил грузина Георгия Мелию. В четвертьфинале Муса одолел венгра Алекса Герго Сёке со счётом 6:2. В финал Евлоев пробился благодаря разгромной победе в схватке с поляком Тадеушем Михаликом со счётом 7:1. В решающем поединке россиянину предстояло встретиться со своим главным соперником Артуром Алексаняном.



С первых секунд боя Евлоев начал агрессивно атаковать. Но армянин, который в полуфинале получил неприятную травму задней поверхности бедра, отчаянно сопротивлялся. В первом раунде Муса сделал хороший захват в партере, за который получил два балла. А затем совершил бросок, за который ему присудили ещё два балла. Во втором раунде у Алексаняна был шанс отыграться в партере, но Евлоев ушёл от приёма и до конца боя додержал своё преимущество.



Муса осуществил мечту и стал олимпийским чемпионом! Именно он подарил нам первое золото в борьбе на этой Олимпиаде.