Австралию не догнали, а теперь ещё и Великобританию вперёд пропустили. Да уж.

Сборная, а где медали? Россия всё ближе к провалу в медальном зачёте Олимпиады

В среду, 4 августа, медали сборной России на Олимпиаде считать и грустно, и приятно.

Медаль всего одна. Зато — золотая. Наши великолепные русалки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко не оставили никому шансов в бассейне. Как и всегда, наши девушки показали какой-то запредельный уровень и боролись только сами с собой. В итоге — первое место!

На победу больше шансов у россиян не было. А вот пару бронзовых медалей зацепить могли борцы Сурков и Овчарова. Но свои заключительные схватки в Токио они проиграли.

В медальном зачёте после 12-го дня Россия всё ближе к провальному результату. Теперь нас обходят не только США, Китая, Япония и Австралия, но и добавившая Великобритания. Да уж.

У России стало 14 золотых наград, но у Японии и Великобритании — по 15. Ситуация по сравнению со вчерашним днём осталась идентичной: нужно выигрывать ещё раз, чтобы пробиваться на четвёртое место. Запас серебряных медалей позволяет обходить и британцев, и австралийцев при равенстве побед. Однако это золото ещё надо завоевать, что, конечно, тоже непросто.

Так и хочется спросить: сборная, а где медали? Когда же они будут?

Ответ — в 13-й день. Наша команда точно должна выиграть больше одной награды.

По медальному прогнозу «Чемпионата», который составлялся перед стартом Олимпиады, в четверг, 5 августа, россияне должны были завоевать шесть наград. Но двух Россия уже лишилась из-за чрезвычайных ситуаций: у бегуна Шубенкова — травма, у каратистки Чернышёвой — коронавирус. А ведь оба спортсмена могли побороться если не за золото, то хоть за бронзу.

Тем не менее у борца Заура Угуева пока всё по плану: до золота ему остался всего один шаг.

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова успешно прошла квалификацию и, по нашим ожиданиям, готова претендовать на серебро Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Бронзу может зацепить ходок Василий Мизинов — завтра у него старт на 20 км.

И, наконец, Олеся Ромасенко в гребле на каноэ-одиночке может взобраться на пьедестал по итогам финальной гонки на 200 метров. Хотя сначала надо преодолеть рубеж полуфиналов.

А ещё гарантированная медаль будет у боксёра Альберта Батыргазиева — серебро или золото.