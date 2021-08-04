Олимпиада-2020. 5 августа. Бокс и борьба — золотая жила для сборной России

В 13-й день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 27 комплектов наград.
Российские спортсмены будут бороться за медали в боксе, борьбе и лёгкой атлетике.
Интересную борьбу за медали с участием россиян предстоит увидеть в боксе. Альберт Батыргазиев в первом для России боксёрском финале Олимпиады встретится с американцем Дюком Рейганом. Батыргазиев обеспечил себе как минимум серебряную медаль в весовой категории до 57 кг.
Глеб Бакши, выступающий в весе до 75 кг, в полуфинале встретится с Эбертом Соузой из Бразилии.
Борец Заур Угуев проведёт бой за золото в весе до 57 кг с Рави Кумаром из Индии. В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг примет участие Артур Найфонов.
С 1/8 финала начнут борьбу за медали Сергей Козырев, Ольга Хорошавцева и Заурбек Сидаков.
В случае победы в утешительном туре за бронзовую медаль поборется Валерия Коблова.
За медали в лёгкой атлетике будут бороться сразу три российских спортсмена. У Анжелики Сидоровой есть все шансы завоевать медаль в прыжках с шестом. А Василий Мизинов поборется за олимпийскую награду в спортивной ходьбе на 20 км. Илья Шкуренёв же попытается прорваться в тройку в десятиборье. Но сделать это будет непросто: после первого дня Илья — 11-й.
Кроме того, в квалификации в женских прыжках в высоту на старт выйдет Мария Ласицкене.
В гребле на байдарках на каноэ российские спортсмены будут бороться за попадание в три олимпийских финала. Олеся Ромасенко и Ирина Андреева будут вести борьбу в каноэ на дистанции 200 м. В заезде байдарок-одиночек на 200 м постарается выйти в финал Евгений Луканцов. Светлана Черниговская примет участие в заезде байдарок-одиночек на 500 м.
Велогонщица Дарья Шмелёва представит команду России в четвертьфинале на треке в дисциплине кейрин. Несколько дней назад в паре с Анастасией Войновой она выиграла бронзовую медаль в командном спринте по велотреку.
В полуфинале по прыжкам в воду с 10-метровой вышки выступит Юлия Тимошинина. В квалификации россиянка была восьмой, а значит, имеет шансы на выход в финал.
В заплыве на 10 км на открытой воде команду России представит Кирилл Абросимов.
С фехтования начнутся соревнования по современному пятиборью у мужчин и женщин. За медали могут побороться Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.
В полуфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проведут матч со спортсменами из Катара.
Российские ватерполистки в полуфинале встретятся с американками.
А российские волейболисты будут биться за право сыграть в финале Олимпиады с Бразилией.
5 августа, четверг. День 13-й. Разыгрывается 27 комплектов наград
Расписание финалов
00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км
05:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок.
05:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра.
05:42. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал A
05:55. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами.
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м.
06:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк.
06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м.
07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м.
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м.
09:35. Бокс. Мужчины. До 57 кг.
10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км
11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин.
11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал)
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом.
13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал. Австралия — Бельгия
13:15. Карате. Женщины. Ката.
13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал. Китай — Япония
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг.
14:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м
14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг.
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг.
14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг.
14:20. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м
15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м.
15:10. Скалолазание. Мужчины.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг.
Полное расписание соревнований
00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км
01:30. Гольф. Женщины. Раунд 2
03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 110 м с барьерами
03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Метание диска
03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Прыжки с шестом
03:00. Пляжный волейбол. 1/2 финала
03:00. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Предварительные заезды
03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация
03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. 1/2 финала
03:40. Лёгкая атлетика. Семиборье. Прыжки в длину
03:44. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. 1/2 финала
03:58. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. 1/2 финала
04:00. Карате. Женщины. Ката. Предварительный раунд
04:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. 1/2 финала
04:26. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. 1/2 финала
04:30. Хоккей на траве. Мужчины. Матч за 3-е место. Германия – Индия
05:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал
05:00. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Утешительный раунд
05:00. Карате. Женщины. Ката. Основной раунд
05:00. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. За 3-е место. Германия — Гонконг
05:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал
05:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Утешительный раунд
05:30. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Утешительный раунд
05:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. 1/2 финала
05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал B
05:39. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. 1/2 финала
05:42. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал A
05:45. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. 1/8 финала
05:55. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал
06:00. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. 1/8 финала
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал
06:05. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Предварительный раунд
06:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. 1/8 финала
06:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал
06:30. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. 1/4 финала
06:30. Лёгкая атлетика. Семиборье. Метание копья
06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал
06:45. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. 1/4 финала
07:00. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Бразилия — Россия
07:00. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. 1/4 финала
07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал
07:15. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. США — Австралия
08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/2 финала.
08:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал
08:00. Водное поло. Женщины. За 5-8 места. Китай — Нидерланды
08:30. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/2 финала
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал
09:03. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/2 финала
09:30. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. I Скрэтч 15 км
09:30. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Россия — США
09:48. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/8 финала.
10:06. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. 1/4 финала.
10:21. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/8 финала. Утешительные заезды
10:27. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. II Индивидуальная гонка преследования 4 км
10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км
10:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/4 финала
11:00. Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Египет
11:00. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Предварительный раунд
11:00. Футбол. Женщины. За 3-е место. Австралия — США
11:07. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. III Гонка на выбывание
11:37. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. За 7-12 места
11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал
11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал)
12:15. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. 1/2 финала
12:20. Водное поло. Женщины. За 5-8 места. Австралия — Канада
12:27. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. За 5-8 места
12:35. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. 1/2 финала
12:55. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. 1/2 финала
13:00. Бейсбол. Плей-офф. 1/2 финала. W6 — L7 (Матч №8)
13:00. Карате. Женщины. Ката. За 3-е место
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Метание копья
13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м
13:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала
13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал. Австралия — Бельгия
13:15. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. За 3-е место
13:15. Карате. Женщины. Ката. Финал
13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал. Китай — Япония
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал
13:50. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Испания — Венгрия
13:55. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. За 3-е место
14:00. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Словения
14:05. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. 1/2 финала
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал
14:22. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. 1/2 финала
14:40. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал
14:50. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал
14:55. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. За 3-е место
15:00. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Аргентина
15:00. Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. Испания — Дания
15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал
15:00. Пляжный волейбол. 1/2 финала
15:10. Скалолазание. Мужчины. Финал
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал
23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км
- 4 августа 2021
-
20:44
-
20:25
-
20:01
-
20:00
-
19:41
-
19:24
-
18:57
-
18:43
-
18:34
-
18:28
-
18:09
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:36
-
16:34
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:11
-
16:02
-
15:48
-
15:48