Олимпиада-2020. 5 августа. Бокс и борьба — золотая жила для сборной России

В 13-й день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 27 комплектов наград.

Российские спортсмены будут бороться за медали в боксе, борьбе и лёгкой атлетике.

Интересную борьбу за медали с участием россиян предстоит увидеть в боксе. Альберт Батыргазиев в первом для России боксёрском финале Олимпиады встретится с американцем Дюком Рейганом. Батыргазиев обеспечил себе как минимум серебряную медаль в весовой категории до 57 кг.

Глеб Бакши, выступающий в весе до 75 кг, в полуфинале встретится с Эбертом Соузой из Бразилии.

Борец Заур Угуев проведёт бой за золото в весе до 57 кг с Рави Кумаром из Индии. В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг примет участие Артур Найфонов.

С 1/8 финала начнут борьбу за медали Сергей Козырев, Ольга Хорошавцева и Заурбек Сидаков.

В случае победы в утешительном туре за бронзовую медаль поборется Валерия Коблова.

За медали в лёгкой атлетике будут бороться сразу три российских спортсмена. У Анжелики Сидоровой есть все шансы завоевать медаль в прыжках с шестом. А Василий Мизинов поборется за олимпийскую награду в спортивной ходьбе на 20 км. Илья Шкуренёв же попытается прорваться в тройку в десятиборье. Но сделать это будет непросто: после первого дня Илья — 11-й.

Кроме того, в квалификации в женских прыжках в высоту на старт выйдет Мария Ласицкене.

В гребле на байдарках на каноэ российские спортсмены будут бороться за попадание в три олимпийских финала. Олеся Ромасенко и Ирина Андреева будут вести борьбу в каноэ на дистанции 200 м. В заезде байдарок-одиночек на 200 м постарается выйти в финал Евгений Луканцов. Светлана Черниговская примет участие в заезде байдарок-одиночек на 500 м.

Велогонщица Дарья Шмелёва представит команду России в четвертьфинале на треке в дисциплине кейрин. Несколько дней назад в паре с Анастасией Войновой она выиграла бронзовую медаль в командном спринте по велотреку.

В полуфинале по прыжкам в воду с 10-метровой вышки выступит Юлия Тимошинина. В квалификации россиянка была восьмой, а значит, имеет шансы на выход в финал.

В заплыве на 10 км на открытой воде команду России представит Кирилл Абросимов.

С фехтования начнутся соревнования по современному пятиборью у мужчин и женщин. За медали могут побороться Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.

В полуфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проведут матч со спортсменами из Катара.

Российские ватерполистки в полуфинале встретятся с американками.

А российские волейболисты будут биться за право сыграть в финале Олимпиады с Бразилией.

5 августа, четверг. День 13-й. Разыгрывается 27 комплектов наград

Расписание финалов

00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км

05:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок.

05:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра.

05:42. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал A

05:55. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами.

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м.

06:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк.

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м.

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м.

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м.

09:35. Бокс. Мужчины. До 57 кг.

10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км

11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин.

11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал)

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом.

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал. Австралия — Бельгия

13:15. Карате. Женщины. Ката.

13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал. Китай — Япония

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг.

14:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м

14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг.

14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг.

14:20. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м

15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м.

15:10. Скалолазание. Мужчины.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг.

Полное расписание соревнований

00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км

01:30. Гольф. Женщины. Раунд 2

03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 110 м с барьерами

03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Метание диска

03:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Прыжки с шестом

03:00. Пляжный волейбол. 1/2 финала

03:00. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Предварительные заезды

03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. 1/2 финала

03:40. Лёгкая атлетика. Семиборье. Прыжки в длину

03:44. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. 1/2 финала

03:58. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. 1/2 финала

04:00. Карате. Женщины. Ката. Предварительный раунд

04:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. 1/2 финала

04:26. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. 1/2 финала

04:30. Хоккей на траве. Мужчины. Матч за 3-е место. Германия – Индия

05:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал

05:00. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Утешительный раунд

05:00. Карате. Женщины. Ката. Основной раунд

05:00. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. За 3-е место. Германия — Гонконг

05:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал

05:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Утешительный раунд

05:30. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Утешительный раунд

05:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. 1/2 финала

05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал B

05:39. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. 1/2 финала

05:42. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал A

05:45. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. 1/8 финала

05:55. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал

06:00. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. 1/8 финала

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал

06:05. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Предварительный раунд

06:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. 1/8 финала

06:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал

06:30. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. 1/4 финала

06:30. Лёгкая атлетика. Семиборье. Метание копья

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал

06:45. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. 1/4 финала

07:00. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Бразилия — Россия

07:00. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. 1/4 финала

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал

07:15. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. США — Австралия

08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. 1/2 финала.

08:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал

08:00. Водное поло. Женщины. За 5-8 места. Китай — Нидерланды

08:30. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/2 финала

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал

09:03. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/2 финала

09:30. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. I Скрэтч 15 км

09:30. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Россия — США

09:48. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/8 финала.

10:06. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. 1/4 финала.

10:21. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/8 финала. Утешительные заезды

10:27. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. II Индивидуальная гонка преследования 4 км

10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км

10:45. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/4 финала

11:00. Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Египет

11:00. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Предварительный раунд

11:00. Футбол. Женщины. За 3-е место. Австралия — США

11:07. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. III Гонка на выбывание

11:37. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. За 7-12 места

11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал

11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал)

12:15. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. 1/2 финала

12:20. Водное поло. Женщины. За 5-8 места. Австралия — Канада

12:27. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. За 5-8 места

12:35. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. 1/2 финала

12:55. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. 1/2 финала

13:00. Бейсбол. Плей-офф. 1/2 финала. W6 — L7 (Матч №8)

13:00. Карате. Женщины. Ката. За 3-е место

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала

13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Метание копья

13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м

13:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал. Австралия — Бельгия

13:15. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. За 3-е место

13:15. Карате. Женщины. Ката. Финал

13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал. Китай — Япония

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал

13:50. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Испания — Венгрия

13:55. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. За 3-е место

14:00. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Словения

14:05. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. 1/2 финала

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал

14:22. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. 1/2 финала

14:40. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал

14:50. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал

14:55. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. За 3-е место

15:00. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Франция — Аргентина

15:00. Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. Испания — Дания

15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал

15:00. Пляжный волейбол. 1/2 финала

15:10. Скалолазание. Мужчины. Финал

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал

23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км