Российские волейболисты сыграют с Бразилией, а в борьбе и боксе можем взять два золота. Есть шансы и в лёгкой атлетике.

Россия на Олимпиаде-2020. 5 августа. Битва России с Бразилией. Где болеть за наших?

Завтра, 5 августа, Олимпийские игры в Токио продолжатся 13-м соревновательным днём. Российский боксёр Альберт Батыргазиев проведёт решающий поединок в весовой категории до 57 кг с американским спортсменом Дюком Рейганом. Наши волейболисты в полуфинале Олимпиады сыграют с Бразилией, а российский борец Заур Угуев в категории до 57 кг будет бороться за золото в схватке с индийцем Кумаром Рави.

В лёгкой атлетике борьбу за медали поведёт российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. А Василий Мизинов поборется за олимпийскую награду в спортивной ходьбе на 20 км. Илья Шкуренёв же попытается прорваться в тройку в десятиборье. Но сделать это будет непросто: после первого дня Илья — 11-й.

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

5 августа, четверг. День 13-й

00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км. «Матч ТВ», «Матч Арена»

03:00. Лёгкая атлетика. Предварительные стадии. «Россия 1»

03:00. Пляжный волейбол. Женщины. Полуфинал. Швейцария – США. «Матч Игра»

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Предварительные стадии. «Матч ТВ», «Матч Арена»

04:00. Пляжный волейбол. Женщины. Полуфинал. Австралия – Латвия. «Матч Игра»

04:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Полуфинал. «Россия 1»

04:30. Хоккей на траве. Мужчины. Матч за 3-е место. Германия – Индия. Сайт Первого канала

05:00. Борьба. Мужчины. Вольная борьба. 57 кг. 86 кг. Женщины. Вольная борьба. 57 кг. Утешительные раунды. Мужчины. Вольная борьба. 74 кг. 125 кг. Женщины. Вольная борьба. 53 кг. 1/8 и 1/4 финала. «Матч Боец»

05:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. «Россия 1»

05:05. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. «Россия 1»

05:42. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал A. «Матч ТВ», «Матч Арена»

05:55. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. «Россия 1»

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. «Матч ТВ», «Матч Арена»

06:30. Скейтбординг. Мужчины. Парк. «Матч Страна»

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. «Матч ТВ», «Матч Арена»

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. «Матч ТВ», «Матч Арена»

07:00. Волейбол. Мужчины. Полуфинал. Россия – Бразилия. «Россия 1»

07:15. Баскетбол. Мужчины. Полуфинал. США – Австралия. «Матч ТВ», «Матч Игра»

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. «Россия 1»

09:30. Водное поло. Женщины. Полуфинал. Россия – США. «Матч ТВ», «Матч Игра»

09:35. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал. Батыргазиев – Рейган. Первый канал

10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км. «Россия 1»

11:00. Гандбол. Мужчины. Полуфинал. Франция – Египет. «Матч Арена»

11:00. Футбол. Женщины. За 3-е место. Австралия – США. «Матч Футбол 2»

11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Первый канал

11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал) Первый канал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Первый канал

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал. Австралия – Бельгия. «Матч Арена»

13:15. Карате. Женщины. Ката. «Матч Боец»

13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал. Китай – Япония. «Матч Страна»

13:30. Водное поло. Женщины. Полуфинал. Испания – Венгрия. «Матч Игра»

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Угуев – Кари «Матч ТВ»

14:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м. Первый канал

14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. «Матч Боец»

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. «Матч ТВ»

14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. «Матч Боец»

14:20. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м. Первый канал

15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Первый канал

15:00. Волейбол. Мужчины. Полуфинал. Франция – Аргентина. «Матч Игра»

15:00. Гандбол. Мужчины. Полуфинал. Испания – Дания. «Матч Арена»

15:10. Скалолазание. Мужчины. Сайт Первого канала

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. «Матч ТВ»

16:00. Пляжный волейбол. Мужчины. ½ финала. Россия – Катар. Smotrim.ru