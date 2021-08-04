«Два раза — подозрительно». У синхронисток из России опять проблемы с музыкой на Олимпиаде

Можно смеяться или плакать, но у российских синхронисток во время выступления на Олимпиаде снова случились неполадки с музыкой. Причём в тот момент, когда на кону были медали Олимпийских игр.

Нам то чужую музыку поставят, то включат правильный вариант, но оборванный, не с начала. Даже сами спортсменки прямым текстом говорят, что всё это выглядит подозрительно.

Да таких совпадений просто не бывает!

Очарование россиянок сбивает диджея с толку

Если диджей, отвечающий за музыкальное сопровождение соревнований по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио, не засланный казачок, то в его профессионализме возникают огромные сомнения. Впрочем, есть и третий вариант: обаяние наших «русалок» оказывает на звуковика настолько сильное воздействие, что он забывает обо всём на свете. Иначе и не объяснишь, почему он ошибается лишь тогда, когда в бассейне выступают россиянки.

Первый скандал случился в квалификации. Все дуэты спокойно выступали под свою музыку, а вот на российских девушках идеальная работа диджея дала сбой. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко приступили к выполнению программы на бортике, но внезапно музыка оборвалась, и россиянкам пришлось начинать сначала. Оказалось, диджей перепутал и поставил композицию других участниц. Скандальный эпизод, конечно, подпортил нервы и болельщикам, и тренерам, зато две великолепные Светланы не дрогнули и выиграли квалификацию с очень высокой оценкой.

На выступлении России снова произошла заминка с музыкой

Несмотря на грубейшую ошибку, диджея от работы не отстранили, а во время финала он напортачил снова. И опять — на выступлении россиянок. Музыка включилась буквально на секунду и остановилась. Вскоре запись возобновилась, но не с самого начала. То, что для обычного зрителя едва заметно, для спортсменок может оказаться критичным и погубить всё выступление. К счастью, колоссальный опыт и отточенная до идеала программа помогли Ромашиной и Колесниченко выйти из воды с золотом Олимпиады. У соперниц просто не было шансов, хотя во время соревнований диджей дважды ставил наших девушек в затруднительное положение.

«Видимо, сегодня у нас должно было случиться что-то похожее на то, что было в предварительных соревнованиях. Музыка включилась на секундочку — мы сидим. Потом он её включил, но уже не с начала, не с первого аккорда, а где-то с третьего. Но что нам остаётся? Пошли делать. Два счёта мы пропустили, но собрались и с прыжка в воду уже делали свои счёты.

Диджей признал, что это его ошибка. Мы добрые люди, зла не держим. Но, конечно, немножко странно, что уже второй раз такое происходит. Видимо, от нас такой энергетикой бьёт, что его выбивает там. Но два раза — уже подозрительно. Диджей сказал, что на группе всё будет хорошо — проверим», — с улыбкой рассказала Ромашина.

От грандиозного скандала организаторов соревнований по синхронному плаванию спасло лишь то, что россиянки просто не обратили внимания на технические сбои и с огромным преимуществом опередили всех соперниц. Наши девушки побеждают в любых условиях, и всем остальным пора бы это понять.

И всё-таки хочется надеяться, что на соревнованиях групп диджей придёт в себя и избежит досадных оплошностей. Тем более он сам обещал.