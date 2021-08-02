Прыгунья с шестом рухнула с высоты на Олимпиаде-2020. Моррис чудом избежала травмы

Соревнования по лёгкой атлетике на олимпийском стадионе в Токио 2 августа превратились в кошмар для участников из-за сильнейшего дождя, на стадионе творилось настоящее безобразие. Решение организаторов возобновить квалификацию в женских прыжках с шестом до того, как просохла яма для отталкивания, обернулось драмой.

У американки Сэнди Моррис во время попытки шест скользнул по яме и переломился. Спортсменка рухнула с высоты спиной на край мата приземления. И следующие две попытки она просто не смогла сделать.

Обычно организаторы легкоатлетических турниров быстро реагируют на капризы погоды. Но в Токио всё было не так. Ливень накрыл стадион во время квалификации в длинном барьерном спринте и прыжках с шестом среди женщин. Кроме того, шёл финал в метании диска. Тоже среди женщин.

И соревнования не сразу были остановлены! Дискоболкам приходилось выходить в полностью залитый водой сектор. Это безумие прекратилось только после жёсткого падения Лилианы Са из Португалии, которое случилось во время традиционной раскрутки перед броском. Остальные спортсменки ждали, что же будет.

Организаторов хватило на то, чтобы отправить в сектор метания диска волонтёров с тряпками. В секторе для прыжков с шестом было чуть лучше — на дорожку разбега отправилась специальная машинка. А забеги на 400 м с барьерами превратились в лотерею, поскольку часть крайних дорожек попадали под крышу. И ни один забег не был перенесён или остановлен.

Дождь постепенно прекратился, соревнования в метании диска и прыжках с шестом вновь были продолжены. Но слишком, слишком быстро! Американка Сэнди Моррис, одна из главных соперниц россиянки Анжелики Сидоровой, вышла в сектор первой. Разбежалась, уперла шест в специальную яму, прыжок и… Шест скользнул по ещё сырой яме в то время, когда спортсменка была уже на уровне планки, а затем и вовсе сломался! Моррис рухнула с высоты 4,5 метра на край мата для приземления спиной.

Такое падение могло привести к тяжелейшей травме, но американка попыталась продолжить соревнования. Однако шок от случившегося был столь острым, что Сэнди даже не смогла прыгнуть ни в одной из двух следующих попыток, с рыданиями просто пробегая мимо ямы для отталкивания. Спортсменка, которая была второй на двух последних чемпионатах мира и Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и прыгала на 4,88 м в текущем сезоне, не преодолела планку на 4,55 м.

Другим фаворитам повезло чуть больше — в финал прошли все те, кто и должен был это сделать. В том числе и россиянка Анжелика Сидорова, которую Моррис очень поддерживала. В финале, который запланирован на 5 августа, будут прыгать 15 спортсменок. Сидорова после квалификации сказала, что совершать прыжки в такой ситуации было очень опасно и организаторы могли бы дождаться, когда яма просохнет полностью.