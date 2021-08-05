«Я уезжала с тренировок, ходила в ночные клубы». Как Кабаева шла к золоту Олимпиады

Поражение на Олимпиаде и допинговый скандал едва не сломали гимнастку. Но она всё преодолела и исполнила свою мечту.

Великая карьера Алины Кабаевой складывалась драматично.

Спортсменка стала главной звездой художественной гимнастики уже в 15 лет. Её обожали и предрекали ей всё золото мира. Но в 2000 году в карьере Алины началась чёрная полоса. Она проиграла Олимпиаду, а вскоре была поймана на допинге.

Трудности едва не сломали талантливую гимнастку. Но она всё же стала чемпионкой.

Драматичное поражение на Олимпиаде

В 11 лет Кабаева переехала из Узбекистана в Россию, чтобы тренироваться у легендарной Ирины Винер. Специалист сразу разглядела в Алине талант и начала готовить к большой карьере. В 15-летнем возрасте Кабаева стала завоёвывать свои первые титулы. Алина сочетала в себе поразительное мастерство и харизму. Для художественной гимнастики это было в новинку.

На Олимпиаде-2000 в Сиднее Кабаева считалась безоговорочным фаворитом. К тому времени гимнастка уже была абсолютной чемпионкой Европы и мира. В победе Алины не сомневался никто. Девушка показала лучшие результаты в упражнениях со скакалкой, мячом и лентой. Но грубая ошибка в выступлении с обручем отбросила её от борьбы за золото. Кабаева уступила соотечественнице Юлии Барсуковой, белоруске Юлии Раскиной и завоевала лишь бронзу. Для Алины, которой заранее повесили золотую медаль на шею, поражение было трагедией.

«Я думала, жизнь моя закончилась. Это не передать. Понять могут только те, кто такое пережил. Чтобы не заплакать на церемонии награждения я стояла и вспоминала все лучшие моменты моей жизни: маму, папу, бабушку, своих друзей. Как они меня все любят. Но потом я рыдала так!» — рассказывала о своих переживаниях Алина через много лет после финала.

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«Я ходила на тусовки, в ночные клубы»

Но на этом удары для юной гимнастки не закончились. В 2001 году Алина начала доказывать всему миру, что ошибка на Олимпиаде была чистой случайностью. Спортсменка выиграла четыре золота и одно серебро на чемпионате мира, но вскоре была их лишена. Допинг-пробы звёзд художественной гимнастики Кабаевой и Чащиной оказались положительными.

«Это было ужасно. Когда вспоминаю, мне аж жутко, не хочу возвращаться туда. Меня так затрясло изнутри… Я не понимала в чём дело, почему так», – вспоминала Кабаева.

В допинг-пробах россиянок обнаружили фуросемид — мочегонный препарат, который нередко применяется для контроля над весом. Гимнасток отлучили от спорта на два года и лишили всех наград, заработанных в 2001 году. Российская сторона негодовала и отрицала все обвинения. Ирина Винер настаивала на том, что её ученицам подсунули поддельные пищевые добавки. Но девушкам всё же пришлось отбыть дисквалификацию. Кабаева этот период переживала особенно тяжело.

«Во время дисквалификации я себя потеряла: не знала, что делать, не могла тренироваться, потому что соревнования через полтора года. Я уезжала с тренировок, ходила на тусовки, в ночные клубы. Я всё это видела, и слава богу, что видела. Мне это абсолютно не понравилось. И тогда я поняла, что я не достигла своей цели. Я должна стать олимпийской чемпионкой. Спорт меня оттуда вывел».

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Кабаева исполнила свою мечту

В 2003 году Кабаева окончательно вернулась в спорт. И тут же подтвердила, что всё ещё остаётся сильнейшей гимнасткой планеты, выиграв четыре золота, серебро и бронзу чемпионата мира. На Олимпиаду-2004 в Афинах Алина вновь поехала в статусе главного фаворита.



И в этот раз ничто не могло остановить её на пути к мечте.

В финале Кабаева выступила поразительно. Зрители были в восторге от мастерства и энергетики гимнастки. Алина стала лучшей в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а вот с обручем, из-за которого проиграла четыре года назад, уступила три сотых балла Ирине Чащиной. Но это не помешало Кабаевой одержать триумфальную победу. Алина стала олимпийской чемпионкой!

После долгожданной победы гимнастка не спешила уходить из спорта. Кабаева взяла небольшой перерыв, но в 2005 году снова вернулась. Алина продолжала брать награды на чемпионатах Европы и мира, но вскоре более молодые гимнастки начали вытеснять её из сборной. На третью Олимпиаду Кабаева уже не поехала. В 2007 году Алина завершила свою драматичную карьеру.