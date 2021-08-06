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Олимпиада-2020, триатлон: британок дисквалифицировали за совместный финиш, но они вернулись в команду и взяли золото

Британских триатлонисток жёстко наказали за совместный финиш. Но Олимпиаду они выиграли!
Александр Говоров
Британок дисквалифицировали за совместный финиш
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Лидеров мирового женского триатлона дисквалифицировали за, в общем-то, невинную шалость. Но потом всё-таки простили.

Звёзды британского триатлона Джессика Лирмонт и Джорджия Тейлор Браун на Олимпиаде в Токио стали олимпийскими чемпионками в миксте. Однако по-хорошему их вообще не должно было быть на Играх. Два года назад девушки грубо нарушили правила на квалификационном турнире. Их дисквалифицировали и лишили возможности участия в Играх.

Грубым нарушением был совместный финиш. Девушки решили повеселиться и постарались пересечь линию одновременно. Судьи юмор не оценили и вынесли жёсткое решение.

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«Просто хотели показать, что мы подруги»

В 2019 году Джессика и Джорджия участвовали в квалификационном соревновании к Олимпиаде в Японии, оторвались от всех соперниц и на финише решили разыграть небольшой спектакль. Они взялись за руки и финишировали вместе, чтобы показать свою дружбу. Девушки вместе тренируются и проживают в одном номере на сборах. Для них этот успех был особенным.

«Мне кажется, что мы показали наш вид спорта в правильном ключе. Мы просто хотели этим сказать, что мы подруги и что профессиональный спорт может быть милым, а не жестоким», — объясняла тогда Джессика Лирмонт свою невинную, в общем-то, шалость.

Всё бы хорошо, но спортсменки грубо нарушили протокол Международного союза триатлона. Один из пунктов правил гласит, что «спортсмены, которые финишируют одновременно в искусственно созданной ситуации без попыток разделиться во время финиша, должны быть дисквалифицированы».

Британская делегация попыталась подать протест, но он был тут же отклонён. Собственно, тут и спорить было не о чем. Все видели, что произошло на финише. Понимали это и сами спортсменки.

«Всё это выглядит довольно паршиво в итоге для нас. Но это всего одна гонка, и мы принимаем это наказание. Обещаем, что не будем так делать снова», — сказала Джорджия Тейлор Браун.

Даже юристы были в замешательстве. Профессор юриспруденции из Шеффилда Питер Чарлиш заявил, что решение о дисквалификации спортсменок принято в соответствии с правилами, хотя и признал, что сама суть такого правила довольно спорная. Другие юристы отмечали, что полностью понимают всю боль спортсменок, но никак не могут повлиять на ситуацию.

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Чудесное исцеление и золото Олимпиады

На помощь британкам пришла пандемия коронавируса, как странно бы это ни звучало. Если бы Игры в Токио прошли летом 2020 года, их шансы принять участие в Олимпиаде были бы минимальными, ведь та квалификация была чуть ли не последним пропуском в Японию.

А тут случился перерыв практически в два года. И в ноябре 2020 года тренерский штаб сборной Великобритании по триатлону получил возможность изменить состав на Олимпийские игры в Токио и включил в него как Джессику, так и Джорджию. Было бы удивительно, если бы тренеры отказались от третьего и четвёртого номеров мирового рейтинга.

И девушки полностью оправдали надежды. Лирмонт и Тейлор Браун взяли золотую медаль в миксте, а Джорджия добавила к этому серебро в личном зачёте. Британкам простили грубое нарушение правил, пусть и в связи с пандемией, но факт остаётся фактом.

И они своим шансом воспользовались блестяще!

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Теги Олимпиада 2020 Триатлон ОИ-2020 •••

Заглавное фото: Leon Neal/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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