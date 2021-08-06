Место в тройке медального зачёта России не отдадут. Но четвёртая строчка должна быть нашей

Сборная России продолжает собирать медали на Олимпиаде в Токио. В пятницу, 6 августа, копилка нашей сборной пополнилась золотой, серебряной и двумя бронзовыми наградами.
Досадно, что две из этих медалей наши боксёры получили после поражений: Муслим Гаджимагомедов не справился в финале с кубинцем ла Крусом, а Земфира Магомедалиева оступилась в полуфинальном бою с китаянкой. Жаль, ведь хотелось большего!
Зато в финале всё блестяще сделал борец Заурбек Сидаков, не оставивший своему оппоненту шансов. У борцов уже три золота. А ведь есть ещё и Абдулрашид Садулаев!
Приятным сюрпризом для болельщиков стала бронзовая награда в велоспорте. Её ждали скорее от Дениса Дмитриева, но он стал лишь четвёртым. А вот Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева смогли забраться на третье место в дисциплине мэдисон. Браво, девушки!
Очередное золото позволяет России продолжить вести плотную борьбу с командами Австралии и Великобритании за место в топ-5 медального зачёта. Сейчас у россиян 17 золотых наград, у австралийцев столько же, но серебра намного меньше, поэтому они шестые. Британцы же расположились на четвёртом месте с 18 победами. Догнать их можно, и даже нужно!
А вот японцы, к сожалению, третью строчку нам уже вряд ли отдадут. России нужно выиграть едва ли не все свои возможные финалы, чтобы собрать 24 золота. Хочется, конечно, верить в успех, но и у нас, скорее всего, будут осечки, и японцы где-то пару золотых ещё могут зацепить.
Китай и США уже давно вне конкуренции. Интересно, что побед больше у китайцев (36 против 31), зато по сумме медалей американцы далеко впереди (98 против 79).
До завершения Олимпиады осталось всего-то два дня. Казалось бы, когда добирать медали?
Ответ – 7 августа. Суббота станет потрясающей для России – сомнений в этом нет.
В медальном прогнозе «Чемпионата», составленном до старта Олимпиады, на предпоследний день Игр стоит аж 10 медалей. Давайте разбираться, что мы можем забрать себе.
В борьбе мы ждали два золота: от Садулаева и от Рашидова. Но если Абдулрашид будет биться со Снайдером в финале за золото, то Гаджимураду теперь доступна только бронза.
В боксе мы хотели серебра от Глеба Бакши, но он до финала не дошёл. Вычёркиваем.
Синхронное плавание – ждём золота от нашей команды.
Художественная гимнастика – ждём золото и серебра от сестёр Авериных.
Современное пятиборье – ждём бронзы от Александра Лифанова.
И, наконец, завтра сразу три развязки в командных видах спорта.
Наши ватерполистки сыграют с венгерками за бронзу. Волейболисты на песке будут биться с норвежцами за золото. И в большом волейболе будет большой финал: Россия – Франция.
- 6 августа 2021
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