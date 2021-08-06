Чтобы обогнать Великобританию, нужно завоевать хотя бы одно золото. А наши спортсмены могут выиграть за день три. А то и пять!

Место в тройке медального зачёта России не отдадут. Но четвёртая строчка должна быть нашей

Сборная России продолжает собирать медали на Олимпиаде в Токио. В пятницу, 6 августа, копилка нашей сборной пополнилась золотой, серебряной и двумя бронзовыми наградами.

Досадно, что две из этих медалей наши боксёры получили после поражений: Муслим Гаджимагомедов не справился в финале с кубинцем ла Крусом, а Земфира Магомедалиева оступилась в полуфинальном бою с китаянкой. Жаль, ведь хотелось большего!

Зато в финале всё блестяще сделал борец Заурбек Сидаков, не оставивший своему оппоненту шансов. У борцов уже три золота. А ведь есть ещё и Абдулрашид Садулаев!

Приятным сюрпризом для болельщиков стала бронзовая награда в велоспорте. Её ждали скорее от Дениса Дмитриева, но он стал лишь четвёртым. А вот Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева смогли забраться на третье место в дисциплине мэдисон. Браво, девушки!

Очередное золото позволяет России продолжить вести плотную борьбу с командами Австралии и Великобритании за место в топ-5 медального зачёта. Сейчас у россиян 17 золотых наград, у австралийцев столько же, но серебра намного меньше, поэтому они шестые. Британцы же расположились на четвёртом месте с 18 победами. Догнать их можно, и даже нужно!

А вот японцы, к сожалению, третью строчку нам уже вряд ли отдадут. России нужно выиграть едва ли не все свои возможные финалы, чтобы собрать 24 золота. Хочется, конечно, верить в успех, но и у нас, скорее всего, будут осечки, и японцы где-то пару золотых ещё могут зацепить.

Китай и США уже давно вне конкуренции. Интересно, что побед больше у китайцев (36 против 31), зато по сумме медалей американцы далеко впереди (98 против 79).

До завершения Олимпиады осталось всего-то два дня. Казалось бы, когда добирать медали?

Ответ – 7 августа. Суббота станет потрясающей для России – сомнений в этом нет.

В медальном прогнозе «Чемпионата», составленном до старта Олимпиады, на предпоследний день Игр стоит аж 10 медалей. Давайте разбираться, что мы можем забрать себе.

В борьбе мы ждали два золота: от Садулаева и от Рашидова. Но если Абдулрашид будет биться со Снайдером в финале за золото, то Гаджимураду теперь доступна только бронза.

В боксе мы хотели серебра от Глеба Бакши, но он до финала не дошёл. Вычёркиваем.

Синхронное плавание – ждём золота от нашей команды.

Художественная гимнастика – ждём золото и серебра от сестёр Авериных.

Современное пятиборье – ждём бронзы от Александра Лифанова.

И, наконец, завтра сразу три развязки в командных видах спорта.

Наши ватерполистки сыграют с венгерками за бронзу. Волейболисты на песке будут биться с норвежцами за золото. И в большом волейболе будет большой финал: Россия – Франция.