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Россиян пустили на олимпийский отбор в академической гребле — кто сможет отобраться?

Российским гребцам разрешили отбираться на Олимпиаду. Но практические шансы — около нуля
Андрей Шитихин
Российским гребцам разрешили отбираться на ОИ-2024
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У сборной России нет кандидатов на олимпийские медали. Ни одного.

Международная федерация гребного спорта допустила россиян до участия в заключительных этапах отбора на Олимпийские игры в Париже. Условия – те же самые, что и для участия на ЧМ-2023 в Белграде, где наши гребцы выступили крайне неудачно.

В каких классах лодок наши спортсмены смогут попытаться отобраться на Олимпиаду?

С учётом всех ограничений по командным видам, только в двух классах – в одиночках и двойках парных лёгкого веса. Европейская квалификационная олимпийская регата пройдёт совместно с чемпионатом Европы в венгерском Сегеде с 25 по 28 апреля.

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Кто туда может поехать и какие места нужно занять?

Логично, что по спортивному принципу в Венгрию должны бы поехать действующие чемпионы России.

В одиночках это Кира Ювченко и Александр Вязовкин. Равных им сейчас в России нет. А как на международном уровне? Не удивляйтесь, но наши гребцы были допущены до чемпионата мира в Белграде в нейтральном статусе. За проверку всех документов наша федерация заплатила за каждого сумму, эквивалентную 5000 швейцарских франков.

Кира Ювченко

Кира Ювченко

Фото: rowingrussia.ru

Ювченко стала 17-й, Вязовкин – 24-м. Далеко не выдающиеся результаты. Чтобы заработать путёвку на ОИ-2024, нужно было занимать место не ниже девятого. На европейской квалификации необходимо попадать в тройку лучших.

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В двойках парных лёгкого веса ФСГР вообще решила никого не отправлять на ЧМ-2023 ввиду полного отсутствия шансов не только на медали, но и на квалификацию на Олимпийские игры.

Не исключён вариант, при котором в этом классе лодок наши спортсмены и на европейскую квалификацию не поедут. Но если чемпионы России (Марина Рубцова/Валентина Плаксина и Олег Дудко/Иван Кладов) всё-таки доберутся до Венгрии, то им нужно занимать одно из первых мест.

А если на европейском отборе не удастся завоевать путёвку в Париже, что тогда?

В этом случае самый последний шанс будет на мировой квалификационной регате в швейцарском Люцерне с 19 по 21 мая. Там необходимо финишировать в числе двух лучших.

Шансы у российских одиночников отобраться на Игры-2024 в Париже, наверное, есть. Во всяком случае, наших хотя бы допустили до отбора. Но шансов завоевать в столице Франции медали – ни единого. Увы, такова реальность.

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