Представлен дизайн медалей Олимпиады 2020 года в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) представили дизайн медалей. Награды были сделаны из переработанных смартфонов, ноутбуков и планшетов.
Программа по сбору неиспользуемых электронных устройств для изготовления медалей была запущена властями Японии в апреле 2017 года. По замыслу авторов идеи, подобная акция дала возможность каждому жителю Страны восходящего солнца не только внести вклад в защиту окружающей среды, но и приложить руку к организации Олимпийских игр.
Вес каждой медали — около 550 граммов.
Официальный канал Игр-2020 в YouTube представил видеоролик о медалях.
Летняя Олимпиада-2020 пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа. Токио был назван столицей Игр-2020 на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года. На проведение Олимпиады также претендовали Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция).
- 24 июля 2019
-
12:30
-
10:51
- 23 июля 2019
-
09:33
-
09:07
- 9 июля 2019
-
15:23
- 5 июля 2019
-
19:05
-
16:53
-
13:49
-
12:59
-
11:25
-
10:02
-
01:10
- 26 июня 2019
-
14:53
- 25 июня 2019
-
19:51
- 8 июня 2019
-
13:23
- 1 июня 2019
-
10:13
- 27 апреля 2019
-
12:44
- 18 апреля 2019
-
15:08
-
11:51
- 17 апреля 2019
-
12:30
- 16 апреля 2019
-
13:24
- 10 апреля 2019
-
13:00
- 1 апреля 2019
-
20:54
- 31 марта 2019
-
23:00
- 27 марта 2019
-
23:18
-
15:57
- 20 марта 2019
-
12:53
- 18 марта 2019
-
18:25
- 13 марта 2019
-
12:45
- 28 февраля 2019
-
13:37
- 20 февраля 2019
-
10:22
- 19 февраля 2019
-
09:26
- 12 февраля 2019
-
18:16
- 7 февраля 2019
-
21:07
- 6 февраля 2019
-
19:02