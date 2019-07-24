В Токио состоялась акция за запрет Олимпийских игр

В Токио прошла акция, на которой люди протестовали против проведения Олимпиад в мире. Участники мероприятия потребовали не только отменить Игры 2020 года в столице Японии, но и вообще запретить Олимпиады. По мнению протестующих, соревнования наносят вред окружающей среде и из-за огромных финансовых затрат способствуют бедности.

Как сообщает Reuters, в акции приняли участие от 100 до 200 человек. Среди протестующих были жители Парижа и Лос-Анджелеса, где состоятся летние ОИ в 2024 и 2028 годах.

Олимпиада пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Токио был назван столицей Игр-2020 на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года. На проведение Олимпиады также претендовали Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция).

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