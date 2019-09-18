МОК пока не подтвердил билеты для российских болельщиков на ОИ-2020

Директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета России (ОКР) по продаже билетов на Олимпийские игры 2020 года в Токио Мария Тарасова сообщила, что пока ясности с распределением билетов для России нет. Тарасова выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией. ОКР ещё не получил подтверждение на запрошенные для российских болельщиков 18 тыс. билетов.
«Мы очень обеспокоены ситуацией с распределением билетов для России со стороны оргкомитета «Токио-2020». На сегодняшний день нами запрошено, но до сих пор не подтверждено порядка 18 тыс. билетов для российских болельщиков. Это около 75% от общего числа. Столь серьёзный дефицит, созданный по не совсем понятным для нас причинам для России, уже стал причиной переноса старта продаж на более поздний срок — ориентировочно на октябрь.
На протяжении последних двух месяцев компания «МАТЧ Хоспиталити» и Олимпийский комитет России неоднократно обращались в оргкомитет «Токио-2020», Международный олимпийский комитет, посольство Японии в Российской Федерации с просьбой обратить внимание на существующую международную практику распределения билетов для иностранных болельщиков.
Проблема остаётся и уже сейчас влияет на количество наших соотечественников, которые хотели бы и готовы поехать в Японию поддержать наших спортсменов, но не имеют возможности приобрести билет. Есть риск, что россиян в Токио на трибунах будет совсем мало», цитирует Тарасову «Р-Спорт».
- 18 сентября 2019
-
21:41
- 17 сентября 2019
-
23:46
- 16 сентября 2019
-
18:00
- 11 сентября 2019
-
21:13
- 10 сентября 2019
-
14:18
- 8 сентября 2019
-
19:46
- 6 сентября 2019
-
21:46
-
17:52
-
14:40
-
12:59
- 5 сентября 2019
-
16:33
-
11:22
-
09:21
-
09:08
- 4 сентября 2019
-
11:06
- 30 августа 2019
-
23:00
- 27 августа 2019
-
11:25
-
11:15
- 22 августа 2019
-
17:20
-
16:28
-
15:02
-
09:21
- 16 августа 2019
-
12:13
- 15 августа 2019
-
20:05
-
16:18
-
13:36
- 14 августа 2019
-
11:02
- 9 августа 2019
-
18:58
-
18:00
-
13:40
-
13:24
-
11:39
-
11:11
-
10:09
- 8 августа 2019
-
17:33