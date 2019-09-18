МОК пока не подтвердил билеты для российских болельщиков на ОИ-2020

Директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета России (ОКР) по продаже билетов на Олимпийские игры 2020 года в Токио Мария Тарасова сообщила, что пока ясности с распределением билетов для России нет. Тарасова выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией. ОКР ещё не получил подтверждение на запрошенные для российских болельщиков 18 тыс. билетов.

«Мы очень обеспокоены ситуацией с распределением билетов для России со стороны оргкомитета «Токио-2020». На сегодняшний день нами запрошено, но до сих пор не подтверждено порядка 18 тыс. билетов для российских болельщиков. Это около 75% от общего числа. Столь серьёзный дефицит, созданный по не совсем понятным для нас причинам для России, уже стал причиной переноса старта продаж на более поздний срок — ориентировочно на октябрь.

На протяжении последних двух месяцев компания «МАТЧ Хоспиталити» и Олимпийский комитет России неоднократно обращались в оргкомитет «Токио-2020», Международный олимпийский комитет, посольство Японии в Российской Федерации с просьбой обратить внимание на существующую международную практику распределения билетов для иностранных болельщиков.

Проблема остаётся и уже сейчас влияет на количество наших соотечественников, которые хотели бы и готовы поехать в Японию поддержать наших спортсменов, но не имеют возможности приобрести билет. Есть риск, что россиян в Токио на трибунах будет совсем мало», цитирует Тарасову «Р-Спорт».