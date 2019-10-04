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Президенты Беларуси и Украины обсудили возможность совместного проведения ОИ

Президенты Беларуси и Украины обсудили возможность совместного проведения ОИ
Летняя Олимпиада 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Житомир, состоявшегося в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, предложил Украине совместно провести Олимпийские игры.

«Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных соревнований высокого уровня — это я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры в две страны и провести? Это нам под силу. Для двух стран под силу», — приводит слова Лукашенко сайт телеканала «112 Украина», который вёл трансляцию совместного выступления Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Лукашенко уже высказывал идею провести Олимпиаду совместно с одним из соседних государств – Украиной или Россией.

Лукашенко считает, что Беларусь, Россия и Украина могут вместе принять Олимпиаду
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