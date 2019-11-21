Поздняков: противники участия россиян в Олимпиаде оказывают давление на МОК
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о ситуации, которая сложилась с возможным отстранением России от Олимпийских игр 2020 года. Ранее Поздняков выразил уверенность, что россияне выступят на Играх.
«Решение прогнозировать сложно. Факт того, что исполком состоится 9 декабря, говорит о том, что наша группа экспертов и эксперты со стороны ВАДА, видимо, не нашли консенсуса. Мне сложно об этом говорить, поскольку технических деталей я не знаю.
Что ожидает ОКР? В этой части наши ожидания однозначны, что подтверждается позицией президента МОК и крайне негативной реакцией наших извечных оппонентов, которые в СМИ начинают оказывать давление, в том числе на МОК», — цитирует Позднякова ТАСС.
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