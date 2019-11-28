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Поздняков: Россия готова побороться за топ-3 медального зачёта ОИ-2020

Поздняков: Россия готова побороться за топ-3 медального зачёта ОИ-2020
Летняя Олимпиада 0

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены готовы побороться за место в тройке лучших команд на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

«Сегодня директор по спорту ОКР Андрей Конокотин рассказал о выступлении российских спортсменов на чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. Озвученные цифры вселяют оптимизм.

В нынешнем сезоне наши атлеты на главных международных стартах завоевали 68 медалей, из них 25 золотых. При сохранении этих показателей олимпийская команда России сможет в Токио-2020 побороться за место в тройке сильнейших в неофициальном общекомандном зачёте», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Летние Олимпийские игры в Токио-2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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