Егорян: нельзя тянуть с решением по срокам проведения ОИ-2020

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян поделилась точкой зрения о возможной отмене или переносе Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Каждый день противоречивые новости, я уже за ними не успеваю. То говорят, что Олимпиада состоится вовремя, то сообщают, что её перенесут на месяц, то на 45 дней, то на 2021 год, то вообще на 2022-й. Если решение о переносе уже на 90 процентов принято и сейчас лишь надеются на какое-то чудо или ждут, когда ситуация будет совсем плачевной, то я за то, чтобы не тянули и объявили сразу. Потому что многие спортсмены ждут этого решения, от него зависит их жизнь, их планы. Нечестно держать нас в подвешенном состоянии.

Я бы хотела, чтобы Олимпиада состоялись в ранее определённые сроки. Мы готовились, мы ждали её. Но если речь действительно идёт о жизни и смерти, то какие тут Олимпийские игры?!" — приводит слова Егорян «Комсомольская правда».