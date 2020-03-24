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Президент МОК Бах согласился на перенос Олимпиады в Токио на 2021 год

Президент МОК Бах согласился на перенос Олимпиады
Президент МОК Бах согласился на перенос Олимпиады в Токио на 2021 год
Олимпиада 2020 0

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Международному олимпийскому комитету перенести Игры в Токио, запланированные на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год, сообщает журналист Девен Эру в своём «твиттере».

Абэ добавил, что президент МОК Томас Бах согласился с идеей переноса Олимпиады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 103 тыс.

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