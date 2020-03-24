Шубенков: не хотел, чтобы Олимпийские игры переносились. На год постарею

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами, прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, изначально запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
По словам 29-летнего Шубенкова, ему не хотелось переноса Игр. При этом он признал: это правильное решение.
«Я, конечно, не хотел, чтобы Олимпийские игры переносились. Но, видимо, это правильное решение. Будем работать с тем, что есть. Ещё будет сезон, есть к чему готовиться. Задачи поставлены, их никто не отменял.
Самое неприятное во всём этом, что я на год постарею. Но всё равно планирую выступать и сражаться", — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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