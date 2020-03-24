Губерниев: говорил же, не будет в этом году Олимпиады!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, изначально запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Губерниев утверждал, что Олимпиады в 2020 году не будет, таким образом, его прогноз оправдался.

«Други мои, говорил же: не будет в этом году Олимпиады! Пошумим в 21-м! Вперёд!» — написал комментатор в своём телеграм-канале.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 103 тыс.

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