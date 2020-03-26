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Шубенков отреагировал на перенос Олимпийских игр на 2021 год

Шубенков отреагировал на перенос Олимпийских игр на 2021 год
Олимпиада 2020 / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами 29-летний Сергей Шубенков прокомментировал ситуацию с переносом Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год.

«В следующий раз, парень» — сказали мне в 2012.
«Не в этот раз, парень» — сказали мне в 2016.
«Погоди ещё годик, парень» — сказали мне в 2020.
А я такой…» — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме», добавив смайлики для выражения растерянности, недоумения и непонимания.

Фото доступно на странице Сергея Шубенкова в «инстаграме»

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Кроме золота, в активе Сергея два серебра и бронза чемпионатов мира.

В 2016 году в результате допингового скандала в числе других российских легкоатлетов отстранён от участия в Олимпийских играх и международных соревнованиях. Впоследствии для продолжения спортивной карьеры решил выступать под нейтральным флагом.

МОК опубликовал заявление по поводу переноса Олимпиады в Токио на 2021 год
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