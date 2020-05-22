Светлана Журова сравнила ситуацию с Олимпиадой с терактами 11 сентября

Ситуация с подготовкой к Олимпиаде в Токио схожа с последствиями террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году, поскольку тогда, как и сейчас, предпринимались беспрецедентные меры безопасности, считает олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Напомним, изначально Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на лето 2021 года. В оргкомитете ОИ уже говорили, что Игры надо будет отменить в случае невозможности проведения мероприятия в 2021-м.

«Мы же помним историю с 11 сентября, когда спонтанно и быстро упали башни, и после этого террористического акта была Олимпиада в 2002 году, и нужно было практически за полгода обеспечить новые беспрецедентые меры безопасности, чтобы всё было спокойно.

Мы же понимаем, что в связи с вирусом могут быть тоже какие-то проверки, тесты или ещё-что, чтобы обезопасить окружающих. Я думаю, что МОК думает, каким образом всё это будет, что нужно предпринять, чтобы успеть за год обеспечить безопасность во всех отношениях», — цитирует Журову «РБК-Спорт».