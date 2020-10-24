Министр спорта назвал задачу российских спортсменов на Олимпийские игры-2020

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о задаче, которая будет стоять перед российскими спортсменами на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Ранее во время совещания с президентом России Владимиром Путиным в Олимпийском комитете России заявили, что команда должна попасть в топ-8 в медальном зачёте.
«Задача всегда амбициозна, но нужно понимать, что нынешние условия, пандемия и санкции, прежде всего в легкой атлетике, могут скорректировать эти планы. От задачи попасть в тройку сильнейших мы не отступаем. Мы не получили право выступать в футболе, бейсболе, хоккее на траве. В остальных видах спорта, надеюсь, мы будем представлены.
Главная наша задача — обеспечить тренировочный процесс на наших федеральных базах, максимально обеспечить реализацию единого календарного плана. С международным календарем ситуация сложнее, но тем не менее, уверен, к Играм мы завоюем максимальное количество лицензий, сегодня их 138», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».
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