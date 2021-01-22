Глава World Athletics Коу: у нас есть железобетонная решимость провести Олимпийские игры

Глава World Athletics Себастьян Коу отверг слухи о возможном переносе Олимпийских игр, которые должны пройти летом 2021 года в Токио. Ранее СМИ сообщили, что власти Японии хотят отказаться от проведения Игр из-за пандемии коронавируса.
«Власти Японии и оргкомитет, муниципалитет и ключевые акционеры, международные федерации и сами спортсмены едины в желании провести безопасные Игры. Конечно, это сложная задача и вызов, но все ключевые участники процесса полны решимости. Поэтому я полностью убеждён, что Игры состоятся.
Что изменилось по сравнению с прошлым годом? Во-первых, появилась вакцина. В 2020 году об этом не было и речи. В ближайшие месяцы доступность вакцины повысится.
В прошлом году в это время спортсменам было очень сложно тренироваться, чтобы поддерживать форму. Теперь же у них есть доступ к тренировочным площадкам. К тому же мы уже проводили в этом сезоне соревнования.
Поэтому в настоящий момент у нас есть железобетонная решимость провести Игры», — цитирует Коу Reuters.
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