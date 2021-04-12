Японцы выступают за отмену летней Олимпиады в Токио

Более двух третей японцев проголосовали за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио, сообщает проводившее соответствующий опрос агентство Kyodo.
39,2% респондентов хотят полностью отменить Игры. 32,8% участников опроса проголосовали за ещё один перенос сроков Олимпиады. 24,5% опрошенных японцев выступают за проведение соревнований в планируемые сроки.
Из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, намечены на срок с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. 20 марта 2021 года стало известно, что иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские в столице Японии, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены.
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