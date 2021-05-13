Назван предел суточного прироста заражений ковидом для проведения безопасной Олимпиады

Глава медицинской ассоциации Токио Харуо Одзаки рассказал об условиях течения коронавируса в стране для обеспечения безопасного проведения летних Олимпийских игр.
«Если количество инфицированных уменьшится до 100 в сутки, количество стационарных и тяжёлых больных сократится, также снизится нагрузка на сферу медицины. Согласно плану проведения соревнований, врачи и медсёстры будут помогать спортсменам и зрителям на стадионе и близлежащих станциях оказания помощи. Если в Токио прирост заражений будет на уровне около 100, то врачи и медсёстры действительно смогут позволить себе сотрудничать с организаторами Игр.
Если отменить режим чрезвычайной ситуации (ранее отмена была запланирована на 31 мая. — Прим. «Чемпионата»), когда прирост будет на уровне 300-400 человек, то в следующие два месяца не исключено, что придёт новая сильная волна заражений. Чтобы добиться цели сократить заражения до 100 в день, нужно продлить режим ЧС до конца июня и ограничить перемещения людей», — приводит слова Одзаки Asahi Shimbun.
В Токио за сутки среды, 12 мая, коронавирусом заразились 969 человек. Проведение Игр планируется на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы сообщили, что соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Решение по поводу присутствия японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.
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