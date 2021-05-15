Ольга Акопян — о задачах на ОИ в Токио: хочу, надеюсь и верю, что Россия будет в призёрах

Помощник главного тренера женской гандбольной сборной России олимпийская чемпионка Игр-2016 Ольга Акопян рассказала, какие задачи ставит перед собой сборная на Олимпиаде в Токио.
«Каверзный вопрос (смеётся). Меня всегда это спрашивают. И когда была игроком, и сейчас, когда тренирую. Я не любитель прогнозировать, потому что боюсь сглазить. Я очень хочу, надеюсь и верю, что Россия будет в призёрах.
Не совсем сменилось поколение. Многие игроки с той Олимпиады ещё присутствуют в сборной и играют на хорошем уровне. Добавились новые гандболистки, которые просто так не попадают в сборную — они заслужили это своей игрой. Думаю, они будут в помощь тем опытным, которые имеют за плечами победу в Рио.
Не могу сказать, что очень много молодых игроков с необходимым международным опытом. Евгений Васильевич говорил правильно, что сборной необходимо омоложение, но на данный момент всё-таки у нас перед Токио преобладают более опытные спортсмены», — приводят слова Акопян «Известия».
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