«Ногами играйте!» В драматичной концовке ЦСКА отстоял право биться за титул чемпионов

Шесть секунд на атаку – это слишком мало даже для гандбола. Тольяттинская «Лада» была невероятно близка к тому, чтобы не пустить могучий ЦСКА в финал Суперлиги, но в последней атаке не смогла бросить по воротам соперника. Армейская команда в финале сыграет с «Ростовом-Дон».

Супергерой против целой команды

Первый матч «Лады» и ЦСКА в Тольятти завершился вничью со счётом 26:26, а поэтому победитель московского матча выходил в финал. В случае ничьей пришлось бы считать количество голов на чужой площадке. Казалось бы, что волжанки могут сделать в гостях с фаворитом, участником «Финала четырёх» Лиги чемпионов?

Но наставник «Лады» и сборной России Алексей Алексеев сумел удивить соперниц. Во многом благодаря феноменальной, просто фантастической игре 21-летней разыгрывающей Валерии Кирдяшевой. Против этой девушки звёздные гандболистки ЦСКА ничего сделать не могли. Валерия действовала настолько ярко и непредсказуемо, что армейская защита каждый раз оказывалась в тупике, когда мяч доставался Кирдяшевой.

«Дисциплина должна быть, вы поняли?» Как ЦСКА упустил победу в драматичной концовке В первом полуфинальном матче чемпионата России армейские девушки владели инициативой, но «Лада» сумела вырвать ничью на последних секундах.

Кирдяшева бросала сама, причём как к девяти метров, так и после прорезок к шестиметровой зоне, и с семиметровых. В общем, она играла так, как она на самом деле может. Это был её матч. Вообще, «Лада» действовала разнообразнее. Во многом из-за того, что у тольяттинок только Кирдяшева бросала издалека и бросала успешно. И подопечные Алексеева не останавливались только на том, чтобы отдать мяч Валерии и ждать, что будет дальше.

Гандболистки «Лады» быстро перемещали мяч и по задней линии, и крайних игроков задействовали, и через линейную играли. Вот только у других не всё получалось так, как у Кирдяшевой. А у лидера волжанок Ольги Фоминой вообще ничего не получалось, и в итоге Алексеев вообще убрал её с игры.

Бомбардировка издали

ЦСКА действовал проще. Потому что задняя линия москвичек даже в отсутствие Елены Михайличенко является одной из сильнейших в Европе. Что ни игрок – то с мощнейшим броском. Дарья Дмитриева, Полина Ведёхина, Екатерина Ильина, Антонина Скоробогатченко – сплошь дальнобойная артиллерия.

И эти игроки работали, не покладая рук. Доводок до края со стороны ЦСКА практически не было, на линейных они тоже не особо рассчитывали. Но задняя линия играла отлично. Даже после того, как Дарья Деревень заменила в воротах «Лады» Анастасию Лагину и стала творить настоящие чудеса, мячи после дальних бросков регулярно залетали в ворота волжской команды.

И ЦСКА почти постоянно вёл в счёте, а отыгрываться всегда сложно. Подопечные Ольги Акопян отрывались на два-три мяча, но волжанки не просто отыгрывались, но и на последних минутах первого тайма вышли вперёд. Однако на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяек площадки.

«Нас ничья устраивает!»

Едва начался второй тайм, как быстроногая левая крайняя «Лады» Наталья Решетникова восстановила равновесие, а затем ЦСКА перестал пропускать. Но это была даже не столько заслуга обороны, сколько слишком большое желание волжанок вновь догнать соперника, которое приводило к нелепым ошибкам.

Когда разрыв в счёте стал уже критическим – 22:27, «Лада» заиграла так, как играла весь первый тайм – зло, цепко, быстро. В защите тольяттинки стояли просто стеной. И эта стена была очень подвижна и быстро трансформировалась. Но у Кирдяшевой, набросавшей в ворота ЦСКА 12 мячей, просто закончились силы. Как и у белорусской линейной Виктории Шамановской, выполнившей колоссальный объём работы.

Зато вновь вышедшая на площадку Ольга Фомина впервые за два полуфинальных матча повела команду за собой. Она и сама забросила два мяча, и в обороне сыграла здорово. «Лада» за полторы минуты до конца матча сумела сократить счёт до минимального – 28:29. До сенсации было рукой подать. Но владение в этой драматичной концовке было у ЦСКА.

Естественно, Акопян взяла тайм-аут, чтобы объяснить команде, как провести возможно ключевую атаку. Алексеев тоже понимал, что если будет пропущен гол – всё, без шансов.

«Ничья нас устраивает! Ногами играйте, пусть они на поднятых руках (арбитров) атакуют», — говорил он своей команде.

Соперница вынесла травмированную гандболистку с площадки. Фэйр-плей в чемпионате России Юлия Манагарова помогла Елизавете Малашенко. Но «Ростов-Дон» щадить «Астраханочку» не стал.

«Лада» сделала всё, как сказал тренер. Тольяттинки максимально быстро перемещались в защите, играли именно ногами. Вот только последняя атака ЦСКА растянулась почти на всё оставшееся до конца матча время. Когда судьи подняли руки, означающие, что на атаку осталось всего шесть передач, прошла практически минута. Гандболистки ЦСКА грамотно убивали время, не пытаясь уйти от того, чтобы их «завязали», и когда судьи отобрали у них мяч, оставалось всего шесть секунд. Последняя атака москвичек, пусть и не завершилась голом, решила судьбу дуэли. Фактически ЦСКА в концовке отстоял право сыграть в финале чемпионата России.

Но этого времени оказалось слишком мало для «Лады», тем более соперницы просто прихватили всех, кто мог бы отдать точный и дальний пас, и матч завершился потерей Ольги Фоминой. Как раз её фирменной игры тольяттинкам и не хватило, чтобы совершить сенсацию и выбить из борьбы за золото безоговорочного фаворита. «Лада» продемонстрировала невероятную волю к победе и показала, что играть на равных можно и с теми, кто по составу намного сильнее. Алексея Алексеева и его подопечных можно только поблагодарить за такой гандбол.

А ЦСКА поздравить с выходом в финал. «Ростов-Дон» выйдет в финал 11 мая, хотя встреча с «Астраханочкой» после победы в гостях с разницей в 10 мячей будет только формальностью.