Комарова — о Ефимовой: Олимпиада в Токио будет её. Она сделает всё, чтобы взять золото

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах Станислава Комарова рассказала о шансах Юлии Ефимовой завоевать золото на предстоящей Олимпиаде в Токио (Япония).



«Давайте не будем забывать, что Ефимова — одна из самых опытных спортсменок. Возможно, она сейчас не на пике формы, но эта Олимпиада будет её. Тем более уже возраст. Я не говорю, что пора заканчивать, но ещё четыре года тренироваться будет тяжело. Думаю, что чемпионат Европы для неё — проходящий старт, но зная Юлю, дальше она пойдёт по более лучшему результату. Ефимова должна была золото выиграть еще на прошлой Олимпиаде, это её не отпустит. Она сделает всё, чтобы выиграть золотую медаль», — сказала Комарова в эфире «Матч ТВ».



На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряные награды в заплавых на 100 и 200 метров брассом.

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