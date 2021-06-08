Объявлена задача женской сборной России на Олимпийские игры — 2020

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал выбор состава женской гандбольной сборной и объявил задачу команды на Олимпийские игры — 2020.
«Мы меняем принцип подготовки к Олимпиаде. В прошлый раз количество гандболисток, приглашавшихся на сбор, было больше, но так как программа подготовки достаточно ёмкая, она не предполагает слишком много экспериментов и тренировочных игр. Решили остановиться на очевидных претендентах на попадание в заявку.
Что касается состояния Анны Вяхиревой. Она — ключевой игрок. Анна ответственно заявляет, что к 14 июня, к началу сбора в Сочи, она будет абсолютно здорова и будет готова работать в общей группе.
Мы одни из главных фаворитов предстоящих Игр. Безусловно, очень умная схема была у сборной Норвегии — не имея возможности тренироваться в виду ковидных ограничений, собрать под крышей клуба сборную. Франция также остаётся фаворитом. Наша задача — это пьедестал», — сказал Шишкарёв в эфире «Матч ТВ».
Напомним, первый тренировочный сбор команда России проведёт в Сочи 14–26 июня.
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