Разгром без рекорда. Российские гандболистки смели соперниц на пути к чемпионату мира

Женская сборная России по гандболу обеспечила себе участие в декабрьском чемпионате мира в Испании, оформив все формальности в московском матче с командой Турции. Россиянки были близки к абсолютному рекорду по количеству заброшенных голов в официальных матчах, но достижение 2009 года устояло.

Сборная России почти вышла на чемпионат мира. У Турции просто не было шансов Решающий матч за выход на мировое первенство для наших гандболисток стал формальностью.

Сомнений в том, что наша команда попадёт в число участниц чемпионата мира, не было и после жеребьёвки. Чтобы проиграть сборной Турции в стыковых матчах, россиянки вообще не должны были выходить на игры. Других вариантов не было. Любым составом при любом судействе сборная России добилась бы убедительной победы.

Вопрос был не в выходе в финальную часть чемпионата мира, а в том, чтобы максимально полезно использовать оба матча в качестве одного из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио и избежать травм. Тренерский штаб эту задачу решил. После разгрома в гостях с преимуществом в 12 мячей в Москве наставник сборной России Алексей Алексеев решил обойтись без Дарьи Дмитриевой, Анны Седойкиной и Владлены Бобровниковой.

Свой шанс показать себя получили те гандболистки, которым место в олимпийском составе вовсе не гарантировано. Спортивной интриги в ответной встрече не было. Вопрос по ходу игры возник только один – смогут ли наши девушки побить абсолютный рекорд по количеству заброшенных мячей в официальных матчах? В 2009-м сборная России отгрузила в ворота команды Австралии 48 голов.

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И в Москве в первом тайме набросала турчанкам ровно половину от этого количества, даже не напрягаясь. Пожалуй, даже контрольные тренировки у российской команды бывали более напряжёнными. Конечно, сложно мотивировать игроков на такой матч, когда всё давно решено, а главные матчи сезона ещё впереди.

Но сборная России порадовала немногочисленных болельщиков, которые пришли на матч. И не только заброшенными мячами, временами хорошей игрой в защите, а также вратарскими сейвами, но и настроем. Чего стоит только гневная тирада голкипера Виктории Калининой с крепкими словами в адрес подруг по команде, когда наши не успели вернуться в оборону.

Российские гандболистки показали свою реальную силу. Соперницы выглядели просто беспомощно Лидер сборной России Анна Вяхирева вернулась на площадку и устроила шоу одного игрока.

Свои первые мячи за национальную команду забросили Екатерина Зеленкова, но ей как полевому игроку это по статусу положено, и Полина Каплина, которая защищала ворота нашей сборной во втором тайме. Примерно 45 минут россиянки шли с опережением рекордного голевого графика, но затем успокоились.

Выражалось это даже не в том, что гандболистки снизили темп или стали меньше бросать – просто чуть потеряли концентрацию во время бросков, даже с семиметровых не забивали, и рекорд устоял. Итоговый счёт – 45:24. По факту сборная России просто смела соперниц с площадки.

Теперь команда вновь соберётся 14 июня, когда начнётся заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио. Три сбора – два в Сочи и один в Москве, турнир с контрольными матчами в Нидерландах, спарринги в Корее и вылет в Японию, куда сборная России отправится защищать титул олимпийских чемпионок.