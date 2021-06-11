Министр иностранных дел Японии: мы изучаем возможность встречи лидеров стран на ОИ
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что правительство страны изучает возможности проведения встреч лидеров иностранных государств на Летних Олимпийских играх в Токио.
«В ходе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Пекине иностранные лидеры посещали страны, где проводили эти соревнования. Мы ожидаем, что и на токийскую Олимпиаду, которая организуется в рамках максимальных мер по предотвращению заражений, приедет ряд представителей руководства зарубежных государств. В настоящий момент мы изучаем, каким образом можно провести их встречи», – приводит слова Мотэги, сказанные на пресс-конференции, ТАСС.
Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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