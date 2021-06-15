РУСАДА открыло пять дел о нарушениях антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае инициировало пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

«В мае 2021 года отделом по обработке результатов было открыто пять дел о возможном нарушении антидопинговых правил», — цитирует представителя пресс-службы антидопинговой организации ТАСС.

За 2020 год РУСАДА выявило 108 предполагаемых нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования, поэтому о конкретных лицах, против которых были возбуждены дела, не сообщается.

В 2019 году агентство выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м количество случаев составило 146.