Лимит зрителей на Олимпийских играх в Токио установлен на уровне 10 000 человек на объект

Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что спортивные объекты могут быть заполнены на 50 процентов и максимум на 10 000 зрителей, несмотря на призывы общественности и медицинских экспертов либо провести игры за закрытыми дверями, либо отменить их из-за опасений распространения коронавируса.



В ходе онлайн-совещания представители пяти организационных структур, включая президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и губернатора Токио Юрико Коикэ, после нескольких месяцев обсуждений окончательно утвердили лимит посещаемости для местных болельщиков, запретив приезд людей из-за рубежа.

Оргкомитет разработал рекомендации для зрителей, попросив их всегда носить маски и добираться до мест проведения соревнований и обратно напрямую, не делая дополнительных остановок, чтобы ограничить движение людей и тем самым снизить риск распространения вируса.



Им также запрещено громко разговаривать или кричать, а организаторы рассмотрят вопрос о продаже алкогольных напитков в местах проведения мероприятия.