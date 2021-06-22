Лимит зрителей на Олимпийских играх в Токио установлен на уровне 10 000 человек на объект

Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что спортивные объекты могут быть заполнены на 50 процентов и максимум на 10 000 зрителей, несмотря на призывы общественности и медицинских экспертов либо провести игры за закрытыми дверями, либо отменить их из-за опасений распространения коронавируса.
В ходе онлайн-совещания представители пяти организационных структур, включая президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и губернатора Токио Юрико Коикэ, после нескольких месяцев обсуждений окончательно утвердили лимит посещаемости для местных болельщиков, запретив приезд людей из-за рубежа.
Оргкомитет разработал рекомендации для зрителей, попросив их всегда носить маски и добираться до мест проведения соревнований и обратно напрямую, не делая дополнительных остановок, чтобы ограничить движение людей и тем самым снизить риск распространения вируса.
Им также запрещено громко разговаривать или кричать, а организаторы рассмотрят вопрос о продаже алкогольных напитков в местах проведения мероприятия.
- 22 июня 2021
-
11:59
-
10:04
-
09:46
-
08:39
- 21 июня 2021
-
20:48
-
17:41
-
17:16
-
09:06
- 20 июня 2021
-
23:08
-
21:56
-
20:15
-
20:00
-
10:19
- 19 июня 2021
-
22:24
-
12:54
-
10:23
- 17 июня 2021
-
23:30
-
19:32
-
14:42
- 16 июня 2021
-
17:44
- 15 июня 2021
-
18:34
-
18:19
-
18:03
-
17:42
-
17:20
-
17:11
- 14 июня 2021
-
22:43
- 13 июня 2021
-
12:44
-
11:58
-
10:42
-
09:42
- 12 июня 2021
-
11:33
-
09:53
- 11 июня 2021
-
23:23
-
17:39