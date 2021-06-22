Сергей Шубенков может не успеть получить нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, россиянин Сергей Шубенков сегодня был оправдан по делу о допинге, однако менеджер спортсмена, Павел Воронков, опасается, что он не успеет получить нейтральный статус для участия в Олимпиаде.
«Самое главное, что я хочу отметить: панель подтвердила, что Шубенков не совершал никакого антидопингового нарушения. Сейчас мы ждём получения нейтрального статуса, заявление на который он подал достаточно давно.
У меня есть определённые опасения, что Шубенков не получит его вовремя и останется без Олимпийских игр. Я буду делать всё, чтобы он получил статус как можно быстрее», — цитирует Воронкова ТАСС.
5 мая спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио.
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