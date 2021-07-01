Ольга Брусникина: странно, что МОК смутили купальники, медведи водятся не только в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина отреагировала на то, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).
«Я не знаю всех нюансов, что именно смутило МОК. Им не понравилась аппликация медведя — это по меньшей мере странно, потому что медведи водятся не только в России. Руководителям тех инстанций, которые принимали решение, наверное, виднее. Очевидно, для них медведь каким-то образом ассоциируется с Россией.
Я считаю, что нужно всё воспринимать спокойно. Думаю, что и наш Олимпийский комитет, и все спортсмены, и тренеры уже заранее готовы к тому, что могут быть какие-то ситуации, вплоть до абсурда. Нужно относиться к этому спокойно, с чувством собственного достоинства. Как говорится в поговорке, нас бьют, а мы крепчаем. Наши спортсмены и тренеры должны заранее быть готовы к тому, что легко не будет — да и никогда не было.
Думаю, на моральном состоянии девочек это никак не скажется. Я уверена, если они просто выйдут на старт в чёрных купальниках, то, как всегда, произведут фурор», — цитирует Брусникину Газета.Ru.
Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).
- 1 июля 2021
-
22:00
-
20:55
-
19:30
-
15:44
-
15:25
-
14:59
-
14:43
-
12:55
- 30 июня 2021
-
23:20
-
20:38
-
19:33
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:37
-
17:34
-
15:52
-
11:43
-
00:01
- 29 июня 2021
-
23:45
-
18:22
-
17:55
-
17:41
-
17:32
-
17:30
-
16:31
-
13:43
-
12:52
- 28 июня 2021
-
18:07
-
17:34
-
11:50
- 27 июня 2021
-
18:09
-
17:16
-
14:53
-
12:28