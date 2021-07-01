Ольга Брусникина: странно, что МОК смутили купальники, медведи водятся не только в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина отреагировала на то, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).

«Я не знаю всех нюансов, что именно смутило МОК. Им не понравилась аппликация медведя — это по меньшей мере странно, потому что медведи водятся не только в России. Руководителям тех инстанций, которые принимали решение, наверное, виднее. Очевидно, для них медведь каким-то образом ассоциируется с Россией.

Я считаю, что нужно всё воспринимать спокойно. Думаю, что и наш Олимпийский комитет, и все спортсмены, и тренеры уже заранее готовы к тому, что могут быть какие-то ситуации, вплоть до абсурда. Нужно относиться к этому спокойно, с чувством собственного достоинства. Как говорится в поговорке, нас бьют, а мы крепчаем. Наши спортсмены и тренеры должны заранее быть готовы к тому, что легко не будет — да и никогда не было.

Думаю, на моральном состоянии девочек это никак не скажется. Я уверена, если они просто выйдут на старт в чёрных купальниках, то, как всегда, произведут фурор», — цитирует Брусникину Газета.Ru.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

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