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Коротышкин: на успехи синхронисток не повлияет даже то, что их заставят выступать голыми

Коротышкин: на успехи синхронисток не повлияет даже то, что их заставят выступать голыми
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Бывший российский пловец Евгений Коротышкин оценил решение МОК запретить сборной России по синхронному плаванию выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Костюмы для выступления у синхронисток действительно очень важны. Они всю программу строят очень тщательно, следят, чтобы образ полностью передавал стилистику выступления — и музыка тщательно подбирается, и костюмы. Они действительно артистки и должны выступать в красочных костюмах — таких, которые делают шоу. Поэтому немного непонятна ситуация с этим строгим запретом на изображение медведя.

Однако я думаю, что на успехи России не повлияет даже тот факт, если их заставят выступать голыми. Девчонки умеют выступать даже в таких сложных ситуациях, когда им выключают музыку. У них музыка играет в голове», — цитирует Коротышкина Газета.Ru.

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