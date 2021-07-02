Коротышкин: на успехи синхронисток не повлияет даже то, что их заставят выступать голыми

Бывший российский пловец Евгений Коротышкин оценил решение МОК запретить сборной России по синхронному плаванию выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпиаде в Токио (Япония).
«Костюмы для выступления у синхронисток действительно очень важны. Они всю программу строят очень тщательно, следят, чтобы образ полностью передавал стилистику выступления — и музыка тщательно подбирается, и костюмы. Они действительно артистки и должны выступать в красочных костюмах — таких, которые делают шоу. Поэтому немного непонятна ситуация с этим строгим запретом на изображение медведя.
Однако я думаю, что на успехи России не повлияет даже тот факт, если их заставят выступать голыми. Девчонки умеют выступать даже в таких сложных ситуациях, когда им выключают музыку. У них музыка играет в голове», — цитирует Коротышкина Газета.Ru.
- 2 июля 2021
-
00:47
- 1 июля 2021
-
22:00
-
20:55
-
19:30
-
15:44
-
15:25
-
14:59
-
14:43
-
12:55
- 30 июня 2021
-
23:20
-
20:38
-
19:33
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:37
-
17:34
-
15:52
-
11:43
-
00:01
- 29 июня 2021
-
23:45
-
18:22
-
17:55
-
17:41
-
17:32
-
17:30
-
16:31
-
13:43
-
12:52
- 28 июня 2021
-
18:07
-
17:34
-
11:50
- 27 июня 2021
-
18:09
-
17:16
-
14:53