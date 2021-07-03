Сейко Хасимото: мы предусматриваем вариант, при котором зрителей на Олимпиаде не будет

Глава оргкомитета Олимпиады Сейко Хасимото выступила с заявлением о том, что в Токио могут отменить решение пустить болельщиков на трибуны.

«Пока неясно, как будет развиваться ситуация с изменением инфекции. Но мы предусматриваем вариант, при котором зрителей на Олимпиаде не будет», — цитирует Хасимото AP News.

Возможное изменение решения вызвано ростом числа новых случаев заражения в Токио и появлением нового штамма коронавируса. Многие опасаются, что Олимпийские и Паралимпийские игры, на которые приедут 15400 спортсменов и десятки тысяч других людей, могут повлечь за собой ещё более усиленный рост числа заражений.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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