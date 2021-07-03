МОК разрешил спортсменам выражать протесты на Олимпиаде в Токио перед началом соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) решил смягчить ограничения в отношении протестов на Играх в Токио.
Согласно обновлённому руководству для участников Игр, спортсмены смогут активнее выражать свою политическую позицию. Например, в виде жестов. При этом какие-либо демонстрации допускаются лишь до начала соревнований, а не на подиуме во время награждения.
Ранее МОК сообщал, что оставит в силе «правило 50» Олимпийской хартии, согласно которому на Играх запрещена любая политическая, религиозная или расовая пропаганда. На фоне общественного резонанса, связанного с движением Black Lives Matter, МОК решил ослабить ограничения.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.
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