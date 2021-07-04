Член сингапурской сборной общался с журналистом, который сдал положительный тест на COVID

На Олимпиаде в Токио может быть зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди участников игр.

Как минимум один член сингапурской сборной 29 июня давал интервью съёмочной группе телеканала, режиссёр которого сдал положительный тест на коронавирус. Интервью брал как раз режиссёр программы, оно длилось 10 минут, спортсмен и интервьюер находились на расстоянии двух метров друг от друга.



В настоящее время все члены команды проходят тестирование на предмет выявления коронавируса. Пока о его результатах ничего не сообщается.

Организационный комитет Олимпийских игр временно запретил работу всех телеканалов по подготовке телерепортажей вокруг прибывающих в страну национальных олимпийских команд и по съёмкам олимпийских объектов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.