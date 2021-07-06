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Опубликован итоговый состав сборной России для участия в Играх в Токио

Опубликован итоговый состав сборной России для участия в Играх в Токио
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Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) на официальном сайте ведомства опубликовала итоговый список спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио.

Сообщается, что в окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт) – 56.

Самой титулованной спортсменкой в этом составе является пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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