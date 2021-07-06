Матыцин: спортсменам необходима поддержка страны

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, чего он ждёт от российских граждан во время проведения Олимпиады в Токио.

«До начала Олимпийских игр остаётся чуть больше двух недель. Мы можем гордиться тем, что наши спортсмены завоевали 278 олимпийских лицензий. В Токио поедут почти 350 российских спортсменов. Подготовка к Играм была и остаётся очень сложной. Она была продлена на год в связи с переносом Игр. Кроме того, остаётся опасность распространения коронавируса, и наша команда тренируется сейчас практически в режиме обсервации, со строгим контролем тестирования. Спортсменам необходима поддержка страны. Очень важно поддержать нашу сборную, объединить страну вокруг идеи спорта и Олимпийских игр. Наша задача — создать атмосферу единения, поддерживать наших олимпийцев здесь, в России, говорить об их достижениях, рассказывать об их подвигах. Олимпийские ценности — солидарность, взаимоподдержка, вера друг в друга — всегда были и остаются непреходящими», — приводит слова Матыцина официальный сайт Министерства спорта РФ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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