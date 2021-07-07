Власти Японии хотят сократить число зрителей на мероприятиях на Играх с 10 до 5 тысяч

Правительство Японии планирует ограничить 5 тысячами человек максимально допустимое число зрителей на спортивных объектах Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает Kyodo.



Из-за роста случаев заражения коронавирусом в Токио японское правительство и организаторы Игр считают сложным придерживаться прежнего решения об ограничении максимально допустимого числа болельщиков 10 тысячами человек при условии не более 50% заполняемости арен.



Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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