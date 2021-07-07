Президент ФГСР — о допинг-скандале гребцов: объяснить произошедшее логически мы не можем

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин прокомментировал допинговый скандал, который развернулся вокруг гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина.

«Мы ведём расследование и планируем довести его до конца, разобраться, каким образом эта субстанция попала в организм спортсменов, если она там всё-таки есть, а мы этого не исключаем. Мы прекрасно понимаем, что чудес не бывает, но один из ребят, Никита Моргачёв, который занимается греблей уже более четверти века, готовился к пятой своей Олимпиаде и никогда не имел проблем с антидопингом. А тут… Объяснить произошедшее логически мы не можем. Более педантичного и щепетильного человека, чем Моргачёв, на наш взгляд, представить невозможно. Но это случилось, и мы будем разбираться до конца, пока не поймём, откуда эта зараза пришла и разрушила как наши планы, так и планы спортсменов», — цитирует Свирина «Матч ТВ».

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