Арина Аверина травмировала ногу в преддверии Игр

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила о получении травмы одним из лидеров команды Ариной Авериной. Олимпийские игры стартуют через две недели.

«У неё проблемы с ногой, и мы решили её поберечь.Кубок вызова можно и пропустить. Это не помешает подготовке Арины к Олимпийским играм», — приводит слова тренера сборной портал «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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