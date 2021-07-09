Глава ФГР Шишкарёв: мы обязаны ехать в Японию, чтобы подтвердить титул

Глава ФГР Сергей Шишкарёв отметил, что у игроков женской сборной России есть огромное желание защитить титул олимпийских чемпионок.
«Это настоящий марафон в Токио, который будет состоять, надеюсь, из восьми матчей. Я девчонкам так и говорю, что мы должны сыграть восемь поединков, а это значит, дойти до финала. Они — молодцы. Они трудятся от сердца, прикладывая максимум сил. Каждая из них верит, что попадёт в олимпийский состав. Уверен, что с такими настроем и желанием мы обязаны ехать в Японию, чтобы подтвердить титул», — сказал Шишкарёв в интервью «Вести.Ru».
Проведение Летних игр в режиме ЧП и без зрителей станет первым в истории Олимпийских игр.
21 июня заинтересованные стороны объявили, что фанаты будут допущены на соревнования. В июле было принято решение, согласно которому Игры будут проходить без зрителей.
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